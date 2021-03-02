Последствия снегопада 1 марта 2021 года в Алтайском крае: Пассажиры шли от поезда по пояс в снегу

Пассажиров поезда высадили на станции в сугроб Фото: принтскрин видео.

Дорожники продолжают устранять последствия снегопада в Алтайском крае 1 марта 2021 года. Регион просто завалило снегом. В социальных сетях жители выкладывают фотографии и видео, на одном из них пассажиры пробираются вдоль вагона, утопая по пояс в снегу.

- И смех, и грех, - комментируют видео подписчики страницы Go Barnaul.

По предварительной информации, случай произошел 1 марта на станции Алтайская при высадке пассажиров поезда сообщением Абакан – Москва.

- Пассажирская платформа на станции была очищена от снега. Однако в связи с тем, что она рассчитана только на 8 вагонов, а был подан 14-вагонный состав, высадка пассажиров должна была осуществляться только через вагоны, выходящие на платформу. В настоящее время по данному инциденту проводится служебная проверка. Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе организации.

Замело не только пути, на трассе Поспелиха-Красноярское-Бобково-Рубцовск несколько автомобилей оказались в западне из-за снежных заносов, видимость была нулевая. Им помогли дорожные рабочие. Другой случай произошел в Егорьевском районе - хлебный фургон «Газель» не справился с управлением и съехал с дороги, машина опрокинулась.

- На 151-м километре автодороги Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан рабочие филиала «Третьяковский» вывели из снежного плена десятки автомобилей из Республики Казахстан и сопроводили их до села Староалейское, где люди были размещены в гостинице филиала, - сообщает региональный минтранс.

И это далеко не все последствия снегопада. Сейчас их ликвидация продолжается, на трассе работает порядка 700 единиц снегоуборочной техники.

По данным на утро 2 марта, закрытыми остаются участки на трех дорогах:

- Алейск - Чарышское от с. Усть-Калманка Усть-Калманского района до с. Озерки Чарышского района,

- Поспелиха - Курья - Третьяково - гр. Казахстана на участке от Курьи до границы Казахстана,

- Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла -гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска.