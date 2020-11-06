Осужденная за взятку 2,2 млн рублей экс-чиновница Елена Кравец останется на свободе

Во время предварительного следствия бывшая чиновница признала свою вину в полном объеме Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Осужденная за взятки экс-чиновница Елена Кравец останется на свободе. Алтайский краевой суд 6 ноября рассмотрел апелляционное представление региональной прокуратуры, которая требовала заменить условный срок на реальный, а также дать штраф порядка 45 млн рублей.

Напомним, 57-летнюю Елену Борисовну признали виновной за взяточничество на сумму 2,2 млн. рублей, которые она получала в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой. Спонсировал это все руководитель организации за то, что с ним были заключены 132 контракта с нарушением конкурсных процедур.

- В должностные обязанности осужденной входило обеспечение жителей региона лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в подготовке и проведении закупочных процедур от лица государства в сфере здравоохранения, - говорит помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Как ранее писал «Толк», экс-чиновница обновила в доме ванные и туалеты, купила встраиваемую технику для кухни, обустроила теплые полы в доме. Один итальянский кухонный гарнитур обошелся в сумму около 800 тыс. рублей, а вместе со встраиваемой техникой ремонт кухни "встал" в 1,8 млн рублей. Ванную комнату и туалет Кравец оборудовала за 867 тыс. рублей, а теплые полы обошлись в 312 тыс. рублей.

В итоге в первой инстанции ее осудили по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). А в качестве наказания назначили штраф в размере 4,5 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе, в органах самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 5 лет..

Прокуратура обжаловала решение, настаивая на ужесточении наказания, но суд апелляционной инстанции в целом оставил приговор без изменения, уточнив лишь формулировку в части дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности. Приговор вступил в законную силу.

Кстати, для сравнения, бывшему вице-губернатору Юрию Денисову дали за примерно такую же по размеру взятку 8 лет колонии строго режима. Штраф составил также 4,5 млн рублей.

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