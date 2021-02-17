На Алтае младенец отравился грудным молоком пьяной матери и умер

32-летняя женщина отмечала свой день рождения и выпивала Фото: Олег УКЛАДОВ

Шокирующий случай произошел в Горно-Алтайске: женщина накормила ребенка грудным молоком после того, как выпила спиртное. Вскоре младенец умер, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, все произошло 11 января в Горно-Алтайске. 32-летняя местная жительница, отметив свой день рождения и употребив спиртные напитки, была у себя в квартире. Вскоре она легла спать рядом со своим четырехмесячным сыном. В течение ночи пьяная женщина два раза кормила сына грудью. Это привело к смертельному отравлению младенца. Утром она поняла, что мальчик мертв и сама вызвала скорую помощь.

– В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления, – резюмировали в Следкоме.

Источник «КП-Барнаул» добавил, что ранее женщина не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей. Семью также нельзя назвать неблагополучной. Некоторое время назад жительница Горно-Алтайска развелась с мужем и одна воспитывала двоих детей.

Напомним, ранее мы сообщали о другом трагическом инциденте, который произошел с полуторогодовалым малышом в Алтайском крае. Вечером 15 февраля мать мальчика готовила фарш с помощью электрической мясорубки. Ребенок капризничал, и поэтому его пришлось посадить рядом с собой. В какой-то момент женщина отвернулась, а малыш протянул руку к технике и засунул внутрь, когда механизм работал на полную мощность. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.

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