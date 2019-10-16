В Барнауле ребенок выпил жидкость для розжига

На днях двухлетняя девочка была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства с острым отравлением.

- Малышка выпила жидкость для розжига, – говорит реаниматолог Олег Першин.

Мама ребенка в слезах рассказала, что в доме всегда были спрятаны все лекарства - родители старались следить, чтобы ничего лишнего не попало малышке в рот. И тут вдруг, когда мама отворачивается, малышка с любопытством тянется к красивенькой бутылочке с розжигом и в следующий момент отхлебывает из нее.

- Не пойму, как я не уследила, и не успела среагировать, - сокрушалась мама, когда их с дочкой привезли в больницу. - Все произошло с такой быстротой…

Врачи «скорой помощи», промыв желудок, доставили малышку в отделение реанимации.

- При поступлении ребенок сильно кашлял, были проведены все обследования и назначено оперативное лечение, теперь состояние удовлетворительное, девочка уже выписана из отделения, - рассказывает Першин.

По словам врачей, такие случаи, увы, не редкость. Особенно в период пикников.

– В год до 15 подобных случаев, - говорит Олег Першин. - Дети думают, что это вкусный лимонад, тянутся к красивой бутылочке и… Бывают очень серьезные последствия, когда в организме ребенка идет разрушение эритроцитов. Лично у меня возникает большой вопрос к производителям. У финнов, к примеру, такую бутылку с жидкостью для розжига может открыть только взрослый, а наши производители о безопасности совсем не думают. По идее, их надо обязать на федеральном уровне поменять условия производства упаковок для опасных товаров. Ведь детей пострадавших очень много, природное любопытство малышей часто приводит к неприятным инцидентам.

Ну а пока такие бутылки в продаже, остается призвать родителей прятать подобные средства как можно дальше и быть более бдительными.

Читайте также:

На Алтае ребенок насмерть отравился рыбой?

В алтайском селе Волчиха прошли похороны 6-летней девочки. Проводить Эвелиночку в последний путь собрались родственники, соседи. Случайная смерть невинного ребенка повергла в шок все село (подробнее)