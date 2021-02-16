В Барнауле малышу ампутировали часть руки после ЧП с мясорубкой

Ребенка увезли в реанимацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Барнауле произошло ужасное ЧП с полуторогодовалым малышом, которому размололо руку в мясорубке. Сейчас ребенок находится в больнице.

Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, вечером 15 февраля мать мальчика готовила фарш с помощью электрической мясорубки. Ребенок капризничал, и поэтому его пришлось посадить рядом с собой. В какой-то момент женщина отвернулась, а малыш протянул руку к технике и засунул внутрь, когда механизм работал на полную мощность. Мама малыша сразу же выключила мясорубку и вызвала скорую медицинскую помощь.

По данным канала, в результате травмы ребенок потерял среднюю треть левого предплечья. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, это не первый инцидент, когда из-за недосмотра родителей дети получают увечья, а то и вовсе погибают. Осенью прошлого года в одном из сел Алейского района ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном и от полученных ожогов умер в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В 2019 году малыш из Барнаула отхлебнул из бутылочки жидкость для розжига в момент, когда его мама отвернулась. В итоге ребенка доставили в реанимацию, где медикам удалось спасти его жизнь. А в 2016 году жидкость для розжига стала причиной смерти 9-летней девочки. Вместе с родителями алтайская школьница поехала на природу жарить шашлыки. На какое-то время мангал оставили без присмотра - пламя перекинулось на траву, рядом стояла бутылка с жидкостью для розжига. Она загорелась и взорвалась, в это время вспыхнула одежда девочки, которая играла неподалеку. Из-за полученных ожогов ребенок погиб.

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