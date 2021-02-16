Более 8 тысяч привитых: от коронавируса вакцинируют и в отдаленных районах Алтая

В регион поступила новая партия вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край поступила новая партия вакцины от коронавируса, прививать от COVID-19 стали в еще большем числе населенных пунктов. О том, как сейчас проходит прививочная кампания рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Очередная партия вакцины «Спутник V» – 15120 комплектов (компонент I + компонент II) пришла в регион на минувших выходных. Новая поставка позволила увеличить число медорганизаций, в которых жители могут поставить прививку против коронавируса. Для вакцинации активно используют мобильные ФАПы, которые ездят в удаленные населенные пункты региона.

– Мы ждали поступление и заранее запланировали распределение вакцины по региону. Развозим ее в специальных термоконтейнерах, в которых поддерживается оптимальная температура. Все медицинские организации имеют прививочные кабинеты, там получают вакцину по мере необходимости в зависимости от потребностей,– сказала Ирина Переладова.

Вакцина Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным минздрава региона, вакцину доставят во все поликлиники и поликлинические отделения края с учетом количества записавшихся пациентов. По последним данным на вакцинацию уже записались более 10 тыс. человек.

Сейчас в крае прививается свыше 28 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. человек получили первую прививку, а более 8 тыс. полностью привиты (получили две прививки).

– Число желающих сделать прививку постоянно растет. Люди приходят в мобильные пункты и поликлиники, активно записываются через Госуслуги. Сейчас так или иначе все столкнулись с коронавирусом, у многих болели родные или близкие. Некоторые переносили в тяжелой форме. В связи с этим жители края стремятся прививаться, – резюмировала эпидемиолог.

Ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае продолжают проводить вакцинацию от коронавируса в мобильных медицинских комплексах. Прививку может сделать любой житель или гость краевой столицы старше 18 лет. Противопоказаний не так много: не должно быть симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. С собой следует захватить маску и перчатки. Для иммунизации необходимо предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае с начала пандемии выявили более 41,6 тыс. инфицированных, свыше 37,2 уже выздоровело. Скончались 2172 больных: 1375 – из-за ковида, 797 – по иным причинам.

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