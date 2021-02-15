Больше 1,5 тысячи человек лечатся от ковида в госпиталях Алтайского края

Минздрав развернул в больницах 2935 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 165 случаев заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях от инфекции сейчас лечатся 1583 пациента, а от пневмонии – 642.

- 30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 354 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - сообщили в краевом оперштабе.

Согласно статистике, за время пандемии в регионе было зарегистрировано больше 41,6 тысячи инфицированных, 372001 человек уже выздоровел. Скончались 2172 больных: 1375 – из-за инфекции, 797 – по иным причинам.

Минздрав развернул в больницах 2935 коек для лечения больных ковидом, 1942 из них подключены к кислороду, 324 – к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тестированием на ковид охвачено уже больше 1 млн 153 тысяч человек, в сутки проводят по 5609 исследований.

Прививаются в настоящее время 28734 человека: 20122 – получили первую прививку, 8252 – привиты полностью.

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