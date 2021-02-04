Желающих все больше: как в Барнауле проводят вакцинацию от коронавируса рядом с ТЦ

В регион уже поступило свыше 21 тысячи доз вакцины. Фото: минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжают проводить вакцинацию от коронавируса в мобильных медицинских комплексах. О том, как именно там прививают людей и в целом о ситуации с иммунизацией в регионе рассказали представители минздрава края.

Сейчас в Барнауле работают два мобильных медицинских комплекса. Они расположены около торговых центров Galaxy (проспект Строителей, 117) и «Пионер» (проспект Ленина, 102в).

Прививку может сделать любой житель или гость краевой столицы старше 18 лет. Противопоказаний не так много: не должно быть симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. С собой следует захватить маску и перчатки. Для иммунизации необходимо предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. На этой неделе мобильные комплексы работают с 10 до 16 каждый день, включая выходные.

Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона, говорит, что мобильные медицинские комплексы уже показали свою эффективность, число желающих сделать прививку растет. Среди желающих пройти вакцинацию много как молодых людей, так и пенсионеров. Иммунизация продолжается. В ближайшее время мобильные ФАПы появятся в 14 населенных пунктах Алтайского края. Они будут работать там, где нет возможности провести вакцинацию в прививочных кабинетах.

– На сегодняшний день предусмотрена выездная прививочная работа в населенных пунктах, где нельзя проводить вакцинацию в стационарах. После очередной поставки вакцины в объеме более 15 тыс. доз, будем распределять препарат не только на территории, где есть стационарные пункты, но и туда, где будут работать мобильные ФАПы, – сказала эпидемиолог.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в регионе есть 25 мобильных ФАПов, которые могут заниматься выездной работой. Там также будут делать прививки от COVID-19. В день в мобильном ФАПе могут принять до 40-60 человек

– Охватим всех. Прививочная кампания и дальше будет проводиться во всех территориях края по мере поступления вакцины, – добавила Ирина Переладова.

По данным на 1 февраля, в регион поступило свыше 21 тысячи доз вакцины. Всего в регионе уже привили более 14 тыс. человек. Отметим, что следующая поставка вакцины «Спутник V» ожидается до 15 февраля.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили еще 182 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших приближается к 40 тысячам. Выздоровели в настоящее время более 35,5 тыс. человек. Умерших с COVID-19 с начала панедмии в Алтайском крае 1999.

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Об этом сообщает Алтайское управление Роспотребнадзора (подробнее)