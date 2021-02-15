Первый детский сад для детей с сахарным диабетом появился в Барнауле

В детском саду есть все необходимое оборудование. Фото: комитет по образованию г. Барнаула

В барнаульском детскому саду №248 начали принимать детей с сахарным диабетом. Это первое учреждение дошкольного образования в городе, где для воспитанников с таким диагнозом создали специальные условия. За ними наблюдают медики, измеряют уровень сахара в крови и в зависимости от показателей корректируют питание. Подробнее о том, как в детском саду организована работа с такими детьми, рассказала «Комсомольской правде» заместитель начальника отдела дошкольного образования Наталья Горбунова.

В обычный детсад – не принимают?

При сахарном диабете необходимо регулярно следить за уровнем сахара в крови и вводить инсулин. При понижении уровня глюкозы, человек может впасть в кому. В обычных детских садах детей с диабетом принимают, но не могут предоставить им нужные условия. В 2019 году «Комсомолка» писала о барнаульце Вадиме Жигульском, который столкнулся с этой проблемой. Его сыну Андрею выдали путевку в обычный детский сад, но ребенок все равно не смог туда ходить, так как воспитатели, по словам отца, не следили за его состоянием. По закону педагоги обязаны оказывать лишь первую медпомощь при необходимости.

– Родителям приходилось самим решать вопрос о введении инсулиновых инъекций, – рассказала заместитель начальника отдела дошкольного образования Наталья Горбунова. – Чаще всего эти детки приходили в детский сад лишь на четыре часа для получения образовательной услуги. На целый день мы, к сожалению, не могли их взять. Нужно была специальная лицензия на оказание помощи в сфере детской эндокринологии, без этого документа необходимые при сахарном диабете манипуляции мы делать не могли.

Постоянная связь с врачом и особое меню

Теперь в детском саду №248 постоянно работает две медсестры и врач-педиатр, также раз в неделю приходит эндокринолог из детской поликлиники №14. При необходимости ему в любой момент могут позвонить и проконсультироваться.

– В саду ведется гликемический профиль каждого ребенка, записывается уровень сахара. Все показатели регулярно оцениваются и корректируются вместе с родителями, – рассказала Татьяна Перова, детский врач-эндокринолог пресс-службе администрации Барнаула.

Уровень сахара детям измеряют каждые два часа. Фото: комитет по образованию г. Барнаула

Детям измеряют уровень сахара каждые два часа, в зависимости от результата корректируют питание. Если у обычных воспитанников строго четырехразовое питание, то ребенку с диабетом могут организовать дополнительный перекус. В меню у них меньше сладостей и порции рассчитаны в соответствии с размером и весом тела.

Попасть в детский сад может любой

На сегодняшний день 248-й детсад посещают четыре ребенка с сахарным диабетом. Чтобы попасть в этот садик, родители могут подать заявление. Ребенка примут вне зависимости от места жительства

– Попасть в детский сад может любой ребенок до семи лет, – заверила Наталья Горбунова. – Так как чаще всего у детей с сахарным диабетом установлена инвалидность, они имеют право на первоочередное зачисление в детский сад.

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