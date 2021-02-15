Уже скоро лечить зубки малышам перестанет быть проблемой. Напротив, эта процедура станет даже приятной и спокойной – как для маленьких пациентов, так и для их родителей. Ближе к лету в краевой детской стоматологической поликлинике откроется отделение по лечению зубов под общим наркозом у детей до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем специализированную помощь им будут оказывать бесплатно, по полису ОМС. Подробнее о масштабных работах и планах на будущее рассказала главный врач Наталья Шапрова.– К сожалению, не все дети могут посидеть неподвижно с открытым ртом даже пять минут. Открытие нового отделения позволит превратить процесс лечения зубов в приятную процедуру, - рассказывает эксперт.Сейчас в медучреждении полным ходом идет ремонт - уже заменили некоторые коммуникации и отремонтировали часть кабинетов.– Все стоматологические установки мы оборудуем мониторами, на которых врачи смогут смотреть рентген-снимки, а маленькие пациенты во время процедур — любимые мультики. А со временем в поликлинике сформируем видеобазу по заявкам малышей, - сказала Наталья Шапрова.В минздраве региона добавили, что в будущем планируется открытие филиала краевой детской стоматологической поликлиники в Новоалтайске. Там также будет оборудована малая операционная, в которой деткам смогут лечить зубки под наркозом. На эти цели уже выделили 65 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник привитого от ковида. Жительница Барнаула рассказала, как перенесла вакцинуПосле первой инъекции женщина почувствовала себя плохо (подробнее)