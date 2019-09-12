Барнаулец требует открыть в детсаду специальную группу для детей-диабетиков

Своего сына Вадим Жигульский перестал водить в детсад, так как боится, что за уровнем сахара в крови ребенка никто не будет следить. Нужно чтобы медработник также подсчитывал по табличке количество употребляемых углеводов и вводил эти данные в инсулиновую помпу.

Маленький Андрей пошёл в детский сад в этом году. У ребенка сахарный диабет первого типа. Ранее малышу установили специальную помпу, которая позволяет ему жить полноценно. В комитете по образованию родителям выдали путевку в детсад № 80.

- Нам сказали, что Андрей имеет право посещать обычный детсад. В комитете на мое беспокойство ответили, что в Барнауле 8 детей с диабетом и все ходят в детские сады. 2 сентября я привел ребенка, мы пробыли всего два часа, но я понял, что воспитатели совершенно не готовы за ним следить. 9 сентября решили прийти вновь. Но и тогда воспитатели не подошли ко мне с вопросами, как они могут помочь ребенку. Мне приходится все делать самому, - пояснил отец мальчика Вадим Жигульский.

По его словам, воспитатели не имеют права оказывать Андрею специализированную медицинскую помощь - измерять сахар в крови, подсчитывать по табличке количество употребляемых ребенком углеводов, а также вводить эти данные в инсулиновую помпу (она выглядит как пейджер).

- Я воспитателей понимаю, у них по 30 детей и им еще такого ребенка отдают, за которым нужен глаз да глаз. Медика я вообще не видел в детском саду, когда мы приходили. В бланке о состоянии ребенка утром расписываются родители, медик никого не осматривает. По поводу вопроса измерения сахара в крови и введению данных в помпы лично моего ребенка я обращался в Минздрав. Мне пояснили, что воспитатели при необходимости могут оказывать лишь первую медицинскую помощь, - утверждает Жигульский.

По словам юриста Сергея Веселых, такая ответственность для педагогов не предусмотрена в федеральном законе «Об образовании РФ».

- Детский сад - это образовательное учреждение, а воспитатель, прежде всего, педагог. Несмотря на то, что сохранение и укрепление здоровья указано как одно из направлений дошкольного образования, законодатель при этом не конкретизирует, какие действия должна предпринимать дошкольная организация по укреплению и сохранению здоровья. Полагаю, что это может быть здоровое питание, физкультура, прогулки, соблюдение санитарных норм. Все-таки не стоит забывать, что это не медицинская организация, а образовательная, - говорит юрист.

Кстати, Вадим Жигульский предлагал министерству решение этой проблемы - создать отдельную специализированную группу для всех детей-диабетиков Барнаула. Вариант с надомным воспитанием семью Жигульских также не устраивает.

- Почему мой ребенок должен сидеть дома? Он плакал, когда мы уходили из детсада, говорил мне, что познакомился там с мальчиком и хочет играть с ним. Сейчас мы вынуждены сидеть дома, - добавляет барнаулец.

Стоит отметить, что в пресс-службе регионального Министерства образования и науки «Комсомолку» заверили, что идея создания специализированной группы для детей с подобным заболеванием уже прорабатывается.

- В настоящее время специалистами Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Алтайского края изучается необходимость создания в дошкольных образовательных организациях региона специализированных групп для детей, страдающих сахарным диабетом. Проводится мониторинг и анкетирование родителей с целью выявления контингента детей, страдающих сахарным диабетом, не обеспеченных услугой дошкольного образования, желающих посещать дошкольную образовательную организацию, - отметили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что в детском саду № 80, куда распределили Андрея, созданы условия с учетом его индивидуальных потребностей, связанных с состоянием здоровья.

- Совместно с детской поликлиникой скорректировано десятидневное меню с учетом индивидуальных особенностей здоровья Андрея. В образовательной организации работает медицинский работник с целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Также для обеспечения безопасных условий пребывания в детском саду предоставлен ассистент для сопровождения воспитанника во время его нахождения в детском учреждении, в обязанности которого входит: сопровождение ребенка во время организованной образовательной деятельности и в режимных моментах, соблюдение режима питания, контроль за самочувствием ребенка, - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки края.

Но Вадим Жигульский уверяет, что в детском саду № 80 находятся только воспитатель и нянечка, никакого ассистента там нет. Возмущенный барнаулец также обратился в прокуратуру, чтобы все нарушения были устранены.