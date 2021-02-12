Жительница Барнаула влюбилась в мошенника по имени Ричард и потеряла более миллиона рублей

Мошенник рассказал, что он врач, который живет за границей Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 53-летняя женщина через интернет познакомилась с иностранцем, который влюбил ее в себя и обманул. Хитрый ловелас не только разбил сердце доверчивой горожанки, но и смог выманить у нее более миллиона рублей.

Жительница краевой столицы познакомилась с интересным мужчиной в одной из популярных соцсетей. Мошенник представился Ричардом и рассказал, что он врач, который живет за границей. Он вел себя как истинный джентльмен и смог быстро войти в доверие к горожанке. Через некоторое время окрыленная женщина уже строили планы совместной жизни с иностранцем. Ричард тоже не отставал и был готов к решительным действиям.