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Жительница Барнаула влюбилась в мошенника по имени Ричард и потеряла более миллиона рублей

Мужчина сказал, что он иностранец и обещал счастливую жизнь
Константин Санталов
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Мошенник рассказал, что он врач, который живет за границей

Мошенник рассказал, что он врач, который живет за границей

Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 53-летняя женщина через интернет познакомилась с иностранцем, который влюбил ее в себя и обманул. Хитрый ловелас не только разбил сердце доверчивой горожанки, но и смог выманить у нее более миллиона рублей.

Жительница краевой столицы познакомилась с интересным мужчиной в одной из популярных соцсетей. Мошенник представился Ричардом и рассказал, что он врач, который живет за границей. Он вел себя как истинный джентльмен и смог быстро войти в доверие к горожанке. Через некоторое время окрыленная женщина уже строили планы совместной жизни с иностранцем. Ричард тоже не отставал и был готов к решительным действиям.