Ухажер из зарубежной армии: женщина перевела "возлюбленному" из соцсети почти 3 млн рублей

Никакого подвоха дама не почуяла Фото: pixabay.com

"Ослепленная" любовью жительница Барнаула и подумать не могла, что ее кавалер - бравый военнослужащий зарубежной армии, на деле окажется хитрым пройдохой. Мужчина выманил у "возлюбленной" огромную сумму. И это при том, что вживую парочка никогда не общалась - только в соцсети.

47-летняя одинокая горожанка познакомилась с военнослужащим некоторое время назад. Завязалась романтическая переписка, как это обычно бывает - смайлики, сердечки... И связь стала настолько "близкой", что ухажер предложил перечислить женщине аж 1 250 000 фунтов стерлингов.

- Якобы ему эти деньги должны перевести за доставку медицинского оборудования. Он предложил женщине создать счет на ее имя, а потом после перевода снять всю сумму, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Никакого подвоха дама не почуяла. Да и в чем тут можно заподозрить кавалера - если предлагает такое, значит, доверяет. Через неделю после открытия счета на почту пришло электронное письмо о начислении всей суммы. Но вот незадача - чтобы её снять, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (а это 580 тысяч рублей!) на счет представителя одного из российских банков.

Женщина, явно обеспеченная и чересчур доверчивая, ничего не заподозрила и внесла нужную сумму. А через неделю пришло еще одно письмо, в котором было сказано: для зачисления денег необходимо внести налог на добавленную стоимость на сумму 22 000 фунтов стерлингов. А это уже 2 млн 340 тыс. рублей! И даже в этом случае никакой инстинкт у дамы не сработал - всю сумму до копеечки она внесла двумя платежами.

Только после третьего письма с похожей просьба 47-летняя горожанка осознала: а ведь возлюбленный-то - мошенник!

- Она написала заявление в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - сказали в полиции.

Кстати говоря, мошенники нередко представляются военными из других стран. Видимо, дамы лучше "клюют" на таких ухажеров. Так, например, сердобольная волгоградка перевела "раненому" лже-военному из Америки 1,2 миллиона рублей.

А жительнице Барнаула (которой, на минуточку, 85 лет!) написал некий Питер Уолкер - капитан вооруженных сил США. «Офицер» обещал приехать и жениться, но тут внезапно у него возникли «денежные проблемы». Он попросил взаймы у возлюбленной, которая, само собой, не могла отказать и перевела 400 тыс. рублей.