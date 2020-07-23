Иностранный ловелас обманул барнаульскую пенсионерку и не приехал к ней

23 Июль 2020 2020-07-23T11:54:09+03:00

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В Барнауле в полицию обратилась 64-летняя женщина, которую обманул обольстительный иностранец «Вальтер» на сайте знакомств. Он обокрал ее на 50 тысяч рублей.

Как сообщает в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина долго переписывалась с ним. Мужчина постепенно втирался в доверие, рассказывая о своей жизни и мечтах связать судьбу с русской женщиной. Спустя некоторое время «жених» решил перейти от слов к действиям и заявил, что хочет переехать к своей любимой в Барнаул. Для этого воздыхатель попросил у потерпевшей 50 тысяч рублей, чтобы оформить документы. Ничего не заподозрив, женщина перевела через один из банкоматов всю сумму, после чего новый знакомый перестал отвечать на сообщения и удалил страницу в социальной сети.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU