Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Его признали виновным в растрате и взятке. Однако из обвинения убрали большую часть того, что вменяли. Из части о растрате исчезли 26 млн рублей, а осталось 5,8 млн рублей. Сумму взятки снизили до 300 тысяч рублей.

В итоге, как сообщил адвокат Олег Горохов, суд назначил Белобородову три года в колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей. Защита пока еще не получила приговор на руки, поэтому затрудняется сообщить, будет ли обжаловать решение суда.

В СИЗО Белобородов пробыл с августа 2018 года по май 2019 года. Так как день под стражей считается за 1,5 в колонии общего режима, ему зачтут около года. И меньше чем через год он сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Интересно, что изначально уголовное дело против экс-чиновника возбудили по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей — якобы он приобрел дорогие автомобили в обход конкурентных процедур. Но затем это обвинение «растворилось».

В чем обвиняли Белобородова

Дело Алексея Белобородова передали в суд по двум статьям: получение взятки лично в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) от Евгения Фоканова и растрата в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие считает, что в 2013 году управделами обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения ремонтных работ в здании Минприроды.

Компания «РемСтрой» под руководством Евгения Фоканова выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013-2014 годах (реконструкция здания краевого Минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.

По мнению правоохранителей, строительные акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена, а директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтрактов.

«Ошибки в смете приписали Белобородову»

Как рассказывал ранее «КП-Барнаул» адвокат экс-чиновника Олег Горохов, многие свидетели частично отказывались от своих показаний. Причина тому — несоответствие реальных показаний с тем, что в итоге указано в деле.

«Один из свидетелей записал процесс допроса на диктофон. Содержимое записи отличается от того, что есть в деле. Человек прямым текстом сказал, что часть сведений в его допросе написал следователь», — говорил адвокат.

Кроме того, по мнению защиты, Белобородов не мог повлиять на проект реконструкции — он был уже готов и прошел государственную экспертизу. На его основе сотрудники управления изготовили локальную смету.

— По ошибке или иным причинам в качестве материала для облицовки внутренних стен был указан мрамор, а расценки по его укладке применили за гранит, что существенно увеличило стоимость проекта, — утверждает Олег Горохов.

В ходе производства работ мрамор заменили на более современный и качественный материал — травертин. По словам адвоката, эта замена не повлияла на общую стоимость проекта и не вызвала перерасхода бюджетных средств. Но следствие решило, что Белобородов дал указания заменить материал, чтобы «положить в карман» разницу.

Главный свидетель обвинения отделался условным сроком и штрафом

Стоимость второго государственного контракта по благоустройству прилегающей территории к зданию Минприроды утвердили, исходя из коммерческого предложения, которое Фоканов представил в управление через заместителя управделами Алексея Осяйкина.

После проведения проверок в следственном отделении УФСБ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Обвинение предъявили Евгению Фоканову, подрядчику.

— Ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет. Сначала его оставили под подпиской о невыезде, а затем меру пресечения сменили на арест, — утверждает адвокат Олег Горохов.

По данным защитника, через некоторое время, проведенное в СИЗО, Фоканов дал показания о том, что он лишь помогал Белобородову совершать хищения, а также передал ему взятку в виде строительства гаража в Белокурихе.

После этого Фоканова освободили из-под стражи и заключили с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге ему предъявили окончательное обвинение в пособничестве в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Он получил три года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.

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