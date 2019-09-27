2019-09-27T09:02:50+03:00
Общество

Алтайского следователя-насильника задержали на Кипре после очередного нападения

Преступника вычислили по камерам наблюдения
Марина КОЧНЕВА
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Александр СатлаевАлександр СатлаевФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Серийный следователь-насильник Александр Сатлаев задержан на Кипре. Маньяк, скрывшийся от следствия на Алтае, не удержался и напал на женщину в курортной стране.

Как пишет кипрское СМИ Kibris Gazetesi, ночью в воскресенье, 22 сентября, в Кернии произошло нападение. Неизвестный набросился на женщину и начал ее душить, а когда та потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал. Вскоре русский «хищник» был задержан полицейскими.

Скриншот фото задержания с портала Kibris

Скриншот фото задержания с портала Kibris

На Кипр преступник прибыл в конце августа, после того как изнасиловал девушку в Барнауле. Как утверждают наши источники, он успел въехать в страну по своим документам через безвизовую для россиян Турцию (тогда он еще не разыскивался Интерполом ). А в Турцию улетел через Казахстан.

По словам наших источников, Сатлаева пока не экстрадировали. Сексуального насилия, судя по публикации в Kibris Gazetesi, не было. К слову, грабеж считается в Кипре тяжким преступлением, и Сатлаеву грозит пожизненное заключение, если преступника не выдадут России.

Напомним, что следователь по особо важным делам Александр Сатлаев из Горно-Алтайска в свое время расследовал сложные уголовные дела, в том числе - об изнасиловании, которые совершал сам (!).

Повороты сюжета в этой истории такие, что авторы замысловатых детективов отдыхают. Одна из девушек узнала его в полиции, но ее одернули: «Ошибаетесь,это наш следователь». Другую, которая не видела насильника в лицо, Сатлаев сам допрашивал и убедил отказаться от заявления, мол, все равно бесполезно искать того, кого не видели.

В 2013-м году насильника задержали. За 4 изнасилования и 4 попытки изнасилования, его осудили 6,5 лет. В марте 2019 года он вышел по УДО за хорошее поведение на год раньше положенного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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