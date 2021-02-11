В мэрии Барнаула объяснили, что мешает быстро убирать снег

Общая площадь краевой столицы, где работают городские службы, составляет 7,1 млн квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативно очищать от снега все проблемные участки краевой столицы пока не удается из-за нехватки техники, однако коммунальщики делают все, что в их силах. Об этом во время интернет-форума сообщил заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Уборка улиц

Общая площадь краевой столицы, где работают городские службы, составляет 7,1 млн квадратных метров – 95% от общей площади улично-дорожной сети Барнаула. За содержание улично-дорожной сети отвечает МБУ «Автодорстрой». Специалисты работают на 613 городских, 492 поселковых и сельских дорогах . В зоне их ответственности также 45 внутриквартальных проездов, ведущих к социально-значимым объектам и 129 тротуаров.

– Работы проводятся согласно приоритетности, в первую очередь выполняется очистка улиц с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств, основных транспортных магистралей и улиц, по которым проложены маршруты движения городского общественного транспорта, улиц с расположением социально значимых объектов, – объяснил замглавы. – По мере приведения основных магистралей к нормативному состоянию выполняются работы по очистке второстепенных улиц.

Техника на улицах города Фото: Олег УКЛАДОВ

Техники не хватает

У «Автодорстроя » 260 единиц снегоуборочной техники, из них 31 для двухсменной работы. На линию выходит до 190 единиц снегоуборочной техники в сутки, а также 100-120 дворников. Этого не хватает. Согласно требованиями ГОСТа, расчетная потребность в машинах составляет 752 единицы. С учетом существующего парка учреждения и замены изношенных транспортных средств нужны 478.

– Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным, – заявил Андрей Федоров.

Он добавил, что за счет бюджета города в декабре купили пять минипогрузчиков и три трактора МТЗ, потратили 23 млн рублей. Кроме того, за счет средств краевого бюджета приобрели четыре комбинированные дорожные машины, пять тракторов МТЗ, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера.

Уборка снега Фото: Олег УКЛАДОВ

Дворы и крыши

В мэрии напомнили, что за уборку дворовых территорий, входных узлов, подъездов к контейнерным площадкам, крыш многоквартирных домов от снежных навесов, сосулек ответственны управляющие компании и ТСЖ. Всего территории городского округа 3270 многоквартирных домов, которые находятся в управлении 101 УК и 424 ТСЖ, ЖСК. Администрация районов и комитет ЖКХ каждую неделю проводят объезды и проверяют очистку кровель и дворовых территорий от снега и наледи.

– Как показывает практика, основная масса УК и ТСЖ надлежащим образом выполняют свои обязательства по очистке дворовых территорий и кровель многоквартирных домов. К сожалению, есть и те нарушители, на которых регулярно поступают жалобы, – отметил Андрей Федоров.

Уже за этот год в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края направили 23 материала, комитет инициировал 36 проверок муниципального жилищного контроля.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Барнаула могут пожаловаться на сосульки или на свисающие с крыши сугробы через WhatsApp. Оттуда информацию будут перенаправлять в жилищную инспекцию или прокуратуру. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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