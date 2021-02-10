В Барнауле проверяют количество снега на крышах с помощью дронов

Власти будут контролировать, как управляющие компании и собственники зданий чистят снег.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле крыши многоквартирных домов и торговых центров в Барнауле обследуют с помощью дронов, чтобы проверить на них количество снега. Об их запуске сообщает пресс-служба администрации города.
На основе полученных кадров власти будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий. Обследованием с использованием беспилотников занимается оперативная группа управления по делам ГОЧС по поручению мэра Вячеслава Франка.
– Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые в свою очередь будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель, - сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за сходов снега в краевой столице повредились 13 автомобилей и два газопровода.