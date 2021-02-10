Барнаульцы могут жаловаться на сосульки и сугробы на крышах через WhatsApp

Сообщение нужно сопроводить фото и адресом дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула могут пожаловаться на сосульки или на свисающие с крыши сугробы через WhatsApp. Оттуда информацию будут перенаправлять в жилищную инспекцию или прокуратуру. Проект «Народный контроль» запустило региональное отделение партии «Единая Россия», сообщают в пресс-службе партии. Барнаульцы станут так называемыми «народными контролерами», которые будут следить за качеством уборки снега.

– О выявленных фактах мы будем сообщать в надзорные органы – жилищную инспекцию и прокуратуру – с просьбой принять соответствующие меры. Но, для начала, сами составим диалог с управляющими организациями, – рассказал координатор проекта Андрей Щукин.

Свое сообщение нужно сопроводить фотографией сугроба и адресом дома, на крыше которого он образовался. Жалобы нужно направлять в WhatsApp на номер +7 913 488 89 54. Также сообщить о неубранном снеге можно по телефону горячей линии: 8-800-700-51-22.