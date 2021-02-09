Уже в эту среду, 10 февраля, в Алтайском крае серьезно похолодает. В течение этой недели столбик термометра может опуститься до отметки -35 градусов. О том, как долго в регионе продержатся морозы и с чем это связано, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.9 февраля Алтайский край находится в зоне прохождения системы холодных фронтов североатлантического циклона. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Возможен мокрый снег, по югу с дождем, переходящим в снег. Также местами ожидаются сильные осадки, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, высока вероятность снежных заносов.В среду, 10 февраля, из-за прохождения холодного фронта и затока арктического температура начнет понижаться.– Это связано с арктическим антициклоном, центр которого, сформировавшись над районами Арктики пройдет через Баренцево море и Европейскую часть России. После этого сместится и подойдет к южным районам Западной Сибири, поэтому в Алтайском крае и станет холоднее, – объяснила Людмила Сырых.К концу недели станет еще морознее. В среднем ночью ожидается -27…-33 градуса, а днем -15...-22 градуса. При этом в ночь на четверг, 11 февраля, прогнозируют -24...-29 градусов, местами по северо-западу до -35 градусов.По прогнозу синоптиков, морозы отступят уже в начале следующей недели. Антициклон сменят южный и западный циклоны, которые и принесут потепление. Синоптики также предупреждают, что повышение температуры воздуха будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями: возможен снег с дождем, усиление ветра.Ранее мы сообщали, что февраль в Алтайском крае будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха составит -11…-14 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса. Помимо похолодания синоптики прогнозируют три волны тепла, по югу до оттепели -1…-6 градусов, местами +5 градусов. Они возможны в середине первой, в начале второй и в середине третьей декад февраля. Подробнее о том, какой именно будет погода в феврале 2021 года в Алтайском крае, можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ13 автомобилей пострадали из-за схода снега в БарнаулеГлава города подчеркнул, что вопрос состояния кровель и их очистки должен быть на постоянном контроле (подробнее)