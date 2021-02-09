13 автомобилей пострадали из-за схода снега в Барнауле

Совещание по вопросу очистки кровель
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
8 февраля мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу очистки кровель городских зданий от снега и льда. По информации управления города по ГОЧС, в результате схода снега уже повреждено 13 автомобиле и два газопровода, пишет пресс-служба мэрии краевой столицы.
Глава города подчеркнул, что вопрос состояния кровель и их своевременной очистки должен находится на постоянном контроле.
«Еще раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находится в приоритете у всех коммунальных служб» - заявил Вячеслав Франк.
Комитету по образованию города поручили уделить особое внимание состоянию кровель образовательных учреждений, а также прилегающих территорий.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Барнауле обвалилась крыша пятиэтажки, в которой проживают более 200 человек. ЧП произошло в минувшие выходные, 6 февраля. Комитету по ЖКХ и управление по ГОЧС поручили проработать вопрос восстановления поврежденной кровли.
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