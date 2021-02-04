Теплее нормы: синоптики рассказали о погоде в феврале в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в феврале 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей и гостей региона ждет теплый февраль. При этом синоптики предупреждают о возможных снегопадах и метелях. Подробнее о том, какой будет погода в феврале в Алтайском крае, «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Какую температуру ждать

Февраль в Алтайском крае будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха составит -11…-14 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса.

В первые два дня февраля районы региона находились под влиянием Сибирского антициклона. В связи с этим была спокойная, без существенных осадков и умеренно морозная погода. В ближайшие дни серия североатлантических циклонов, смещающихся на восток через Западную Сибирь, принесут потепление.

Всего прогнозируют три волны тепла, по югу до оттепели -1…-6 градусов, местами +5 градусов, и одна волна холода (ночью до -21…-26, днем до -17…-22 градуса). Волны тепла возможны в середине первой, в начале второй и в середине третьей декад. Волна холода прогнозируется в середине месяца.

В крае среднемесячная температура февраля колеблется от -12 градусов (Горняк, Чарышское) до -17 градусов (Хабары). Абсолютный минимум за весь период наблюдений зафиксировали в Волчихе: - 50,7 градусов в 1951 году, а абсолютный максимум в Солонешном в 2002 году: +15,7 градусов.

В Барнауле в феврале среднемесячная температура воздуха постепенно повышается и составляет -14,2 градуса. Разброс экстремальных температур колеблется от +8,3 градусов 14 февраля 1919 года до -49,3 градусов 3 февраля 1943 года.

В пределах нормы

В этом феврале в Алтайском крае количество осадков прогнозируют около нормы (10 - 44 мм). Снег выпадет в большинстве дней первой половины месяца и в последние дни.

В среднем за февраль в регионе выпадает 17 мм осадков. Наибольшее количество зафиксировали в 1914 году 92 мм, а наименьшее в 2012 году: 0,2 мм. 11 февраля 1941 года за сутки выпало 38,3 мм, что является рекордным суточным значением февраля за весь период наблюдений.

Метели и гололед

С прохождением атмосферных фронтов кроме потепления возможны неблагоприятные погодные условия. Речь идет про осадки: снег, мокрый снег различной интенсивности. Также возможны метели, гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед). На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Первая волна непогоды ожидается во второй половине дня 3 февраля, сутки 4 февраля, вторая - днем 7 февраля и третья 9,10 февраля. Временами возможна штормовая погода.

Добавим, что среднее число дней с метелью, которые для февраля более характерны, чем для января, составляет 3-10 дней.

– Средняя месячная скорость ветра составляет 1-6 м/с. Усиление ветра до 15 м/с и более наблюдается ежегодно, в отдельные годы при развитой циклонической деятельности порывы ветра достигают 22-25 м/с. Туманы в феврале наблюдаются реже, чем в январе, в среднем до 5-7 дней. Норма высоты снежного покрова в крае к концу месяца колеблется от 13 см до 67 см, – отметили в алтайском Гидрометцентре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в январе в нескольких населенных пунктах Алтайского края синоптики зафиксировали рекорды по температурам в конкретные дни за весь период наблюдений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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