Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Прямиком из Европы: В Барнаул доставили первую партию лодок к Кубку мира по гребле

Общая стоимость инвентаря составит около 220 млн рублей
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Всего в Барнаул для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должны поступить 300 лодок.

Всего в Барнаул для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должны поступить 300 лодок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 февраля, в Барнаул огромной 13-метровой фурой доставили первую партию лодок в рамках подготовки к Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ.

Восемь тысяч километров преодолел дальнобойщик, перевозящий столь ценный и важный груз. Две недели назад он выехал из португальского города Вила-ду-Конди и все это время провел за баранкой своего грузовика. В общей сложности он проехал более восьми тысяч километров, а теперь ему еще столько же возвращаться обратно. Не исключено, что это была самая длинная его командировка.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в Барнаул для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должны поступить 300 лодок.

- Средства на приобретение спортивного инвентаря направил «Фонд поддержки олимпийцев России», - подчеркивают в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

Стоимость полного «комплекта» лодок оценивается примерно в 220 миллионов рублей. Это колоссальная и неподъемная сумма для Барнаула, поэтому-то и было заключено соглашение с «Фондом поддержки олимпийцев России». Еще около 300 миллионов рублей власти края вложат в строительство спортивной базы.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Так что проведение Кубка мира – это совсем недешевое мероприятие. А так как второй этап он проходит вслед за первым (первый состоится в венгерском Сегеде с 12 по 16 мая), то не представляется возможным доставить личные лодки спортсменов из Европы в Сибирь. К тому же, это очень нежный инвентарь, которому требуется соответственное отношение и его очень сложно транспортировать.

- Лодки требуют очень бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает спортсменам быстро скользить по воде. Век покрытия недолог – около трех лет, - поясняют в минспорте.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Со временем покрытие лодки от трения с водой, пыли и контакта с другими поверхностями и абразивами теряет свои свойства. Также может меняться форма лодки. Как результат – на нем невозможно показывать высокие результаты, но зато для тренировок они вполне подходят.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Все самые известные гребцы используют их. Фирма включена в список инвентаря, разрешенного к использованию на крупных соревнованиях.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег Укладов

- Нам привезли лодки последнего поколения – Nelo-7 и Nelo-8. Это самое мощное, что сейчас представлено на рынке инвентаря для гребли. Осталось только самим не подкачать и соответствовать им, - рассказали «Комсомолке» в спортшколе по гребле имени Константина Костенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 20 тысяч зрителей ожидают на Кубке мира по гребле в Барнауле

В Барнауле состоялось заседание оргкомитета по проведению в Алтайском крае в 2021 году этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (подробнее)

Более 500 млн рублей потратят на подготовку этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

В Барнауле полным ходом идет подготовительная работа перед этапом Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 2021 года. Это второй международный турнир, который состоится на местном гребном канале (подробнее)

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo.

Фото: Олег УКЛАДОВ

ИнтересноеАлтайский спорт