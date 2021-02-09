Прямиком из Европы: В Барнаул доставили первую партию лодок к Кубку мира по гребле

Всего в Барнаул для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должны поступить 300 лодок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 февраля, в Барнаул огромной 13-метровой фурой доставили первую партию лодок в рамках подготовки к Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ.

Восемь тысяч километров преодолел дальнобойщик, перевозящий столь ценный и важный груз. Две недели назад он выехал из португальского города Вила-ду-Конди и все это время провел за баранкой своего грузовика. В общей сложности он проехал более восьми тысяч километров, а теперь ему еще столько же возвращаться обратно. Не исключено, что это была самая длинная его командировка.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в Барнаул для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должны поступить 300 лодок.

- Средства на приобретение спортивного инвентаря направил «Фонд поддержки олимпийцев России», - подчеркивают в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

Стоимость полного «комплекта» лодок оценивается примерно в 220 миллионов рублей. Это колоссальная и неподъемная сумма для Барнаула, поэтому-то и было заключено соглашение с «Фондом поддержки олимпийцев России». Еще около 300 миллионов рублей власти края вложат в строительство спортивной базы.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так что проведение Кубка мира – это совсем недешевое мероприятие. А так как второй этап он проходит вслед за первым (первый состоится в венгерском Сегеде с 12 по 16 мая), то не представляется возможным доставить личные лодки спортсменов из Европы в Сибирь. К тому же, это очень нежный инвентарь, которому требуется соответственное отношение и его очень сложно транспортировать.

- Лодки требуют очень бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает спортсменам быстро скользить по воде. Век покрытия недолог – около трех лет, - поясняют в минспорте.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Фото: Олег УКЛАДОВ

Со временем покрытие лодки от трения с водой, пыли и контакта с другими поверхностями и абразивами теряет свои свойства. Также может меняться форма лодки. Как результат – на нем невозможно показывать высокие результаты, но зато для тренировок они вполне подходят.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Все самые известные гребцы используют их. Фирма включена в список инвентаря, разрешенного к использованию на крупных соревнованиях.

На Кубке мира будут использоваться лодки мирового бренда Nelo. Фото: Олег Укладов

- Нам привезли лодки последнего поколения – Nelo-7 и Nelo-8. Это самое мощное, что сейчас представлено на рынке инвентаря для гребли. Осталось только самим не подкачать и соответствовать им, - рассказали «Комсомолке» в спортшколе по гребле имени Константина Костенко.

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