Около 20 тысяч зрителей ожидают на Кубке мира по гребле в Барнауле

Соревнования пройдут с 20 по 23 мая 2021 года и соберут сильнейших спортсменов со всей планеты Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 13 августа, в Барнауле состоялось заседание оргкомитета по проведению в Алтайском крае в 2021 году этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут с 20 по 23 мая и соберут сильнейших спортсменов со всей планеты.

Сомнений нет

Если еще несколько месяцев назад этап Кубка мира в Барнауле был под большим вопросом - на это пытались повлиять мировые санкции, политика, пандемия и прочее - то сейчас напротив, уверенность, что все пройдет - 100%-я. К тому же из-за переноса Олимпийских игр в Токио-2020 значимость нашего этапа выросла в разы. На нем будут разыграны шесть олимпийских лицензий, так что пропустить гонки не получится – можно остаться без Игр. Только по предварительным подсчетам, на соревнования соберутся более 400 сильнейших гребцов со всего мира. В купе это, безусловно, радует высшее руководство региона, ведь об Алтайском крае узнаю далеко за его пределами, но и, конечно же, прибавляет беспокойства, ведь ответственности еще больше.

На противоположной стороне гребного канала должна будет появиться трибуна на три тысячи мест Фото: Анна СЕМИНА

- Международная федерация каноэ (ICF – прим.ред.) доверила Алтайскому краю провести крупное международное соревнование. Такое решение спортивные функционеры приняли после положительного опыта проведения в краевой столице представительного турнира «Кубок чемпионов» осенью 2018 года, в нем приняли участие спортсмены из более 25 стран. Однако это были соревнования скорее показательные, товарищеские, неофициальные. А вот этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - это, конечно, намного более ответственно. В связи с переносом Олимпийских игр на 2021 год предстоящие соревнования становятся отборочными в рамках олимпийского цикла. Это еще добавляет нам с вами ответственности как организаторам, - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время заседания оргкомитета.

Кстати, перед ним глава региона успел немного осмотреть базу гребцов. За последнее время они сильно преобразилась. Те, кто давно не был, могут сразу не узнать старый канал. Работы здесь не прекращаются уже несколько лет. Так в 2019-м на создание обводного канала с мостовым переходом было потрачено почти 180 миллионов рублей. В этом выделили еще около 120 миллионов рублей, на обустройство подъезда к гребному каналу направлено 100 миллионов рублей, на возведение вспомогательных зданий и сооружений - более 40 миллионов рублей.

На сегодня уже готова одна парковочная площадка, съезд к базе и подъезд непосредственно за мостовым переходом, расчищена территория на противоположной стороне канала, готовится место под размещение трибун. Кстати, было принято решения устанавливать не временные, а стационарные. Они смогут вместить три тысячи зрителей. Всего же за три дня проведения этапа Кубка мира, организаторы планируют принять и разместить около 20 тысяч болельщиков.

Завершен этап создания обводного канала Фото: Анна СЕМИНА

Также на этот год запланировано обустройство площадки для размещения торговых павильонов, благоустройство территории (гидронамыв грунта, строительство пешеходно-транспортной автомобильной дороги до трибун в щебеночном исполнении). Есть и еще кое-какие нововведения: оргкомитет принял решение все же ограничить доступ личного транспорта во время Кубка мира на гребной канал. Пока рассматривается три способа доставки зрителей: с обустройством ниже по течению Оби причала, чтобы болельщики смогли добираться на теплоходе, но при этом придется пройти около километра пешком. Второй вариант – организовать перехватывающие парковки в районе поворота на Новоалтайск или станцию Присягино и пускать автобусные шаттлы непосредственно до канала. Третий способ – электрички до Новоалтайска с возможностью оборудовать временную остановочную платформу рядом с каналом.

Правда, еще не до конца проработан вопрос доставки спортсменов. Увы, вариант досрочного открытия старого моста минтрансом не рассматривается.

- Мы сейчас идем по графику, и закончить работы на полгода раньше просто невозможно, - говорит министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Есть местечко?

Есть некоторые опасения и по размещению участников и технического персонала. Еще предстоит провести анализ гостиниц, отелей и прочих мест пребывания. Если будут сложности, то организаторы, конечно, будут вынуждены рассматривать варианты без звезд, а также номерной фонд за городом, в Новоалтайске и т.д. Так что, скорее всего, будут зарезервированы места даже в санаториях и не только. В этом случае гостям, приезжающим из других регионов и, возможно даже стран (если таковые найдутся), придется заранее позаботиться о ночлеге.

В настоящее время создается гидронамыв грунта и дноуглубление канала Фото: Анна СЕМИНА

- Задача региона - достойно организовать, подготовиться и провести их. Это будет большой, важный залог для дальнейшего развития и этого вида спорта, и нашего гребного канала, и привлечения внимания к Алтайскому краю и Барнаулу как одному из центров гребли в стране. Наше географическое расположение (мы находимся в таком часовом поясе, который близок для всех мировых столиц, где проходят крупнейшие соревнования) дает нам определенные возможности и перспективы, - отметил Виктор Томенко.

Четвертый этап

Кстати, планы на будущее, уже после проведения Кубка мира, не менее грандиозные. Алтайские власти намерены замахнуться на чемпионат Европы в 2023 году и чемпионат мира в 2024-м. Это в свою очередь может способствовать развитию канала, как рекреационной зоны. Намечен четвертый этап его преображения. В него включили ремонт участка дороги к спортивной базе, строительство пешеходно-транспортной автомобильной дороги от трибун в асфальтовом исполнении с разворотным кольцом в окончании, строительство площадок для размещения биотуалетов, мест для курения, декоративное озеленение, освещение участка, ограждение территории, устройство покрытия на парковке и пешеходной дорожке до трибун также в асфальтовом исполнении. На все про все потребуется порядка 235 миллионов рублей, но все будет зависеть исключительно от наличия финансирования.

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