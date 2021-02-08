«Билет на Черницкое кладбище»: ковид-диссиденты штурмуют пункты вакцинации в Барнауле

В Алтайском крае прививаются более 18 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинация против коронавируса продолжает собирать вокруг себя много «за» и «против». Как уже ранее заявляли власти, дело это добровольное. Однако в Барнауле вслед за антимасочниками появились и антипрививочники, которые пришли к мобильным прививочным пунктам «проверить, как дурят народ».

Видео одной из таких «проверок» накануне появилось на странице go_barnaul в инстаграме. По словам ковид-диссидентов, они пришли к мобильному пункту вакцинации, который установлен у барнаульского ТРЦ «Пионер». На момент съемки у медтранспорта скопилась целая очередь из желающих сделать прививку.

- Контроль Алтайского края пришел в торговый центр «Пионер», чтобы проверить, как проходит вакцинация, как обманывают людей в Барнауле. Посмотрите, что они предлагают заполнить - согласие на обработку персональных данных, - говорит женщина, держа в руках документы, которые, по всей видимости, выдают прививающимся.

К слову, согласие на обработку данных выдавали в медорганизациях и ранее. В этом ничего удивительного и противозаконного нет. Каких-либо вразумительных аргументов против вакцинации автор видеоролика не озвучивает. Более того, желающих привиться уже чуть ли не «хоронят».

- Люди выстроились в очередь на добровольную эвтаназию, сегодня им выпишут билет на Черницкое (кладбище, - прим. ред.), - комментирует мужчина за кадром.

Специалисты настаивают на том, что вакцина абсолютно безопасна. Статистика говорит сама за себя: из 18 тысяч привитых ни у одного не были обнаружены осложнения.

- Антипрививочники были всегда, сложно сказать, чем они руководствуются. Они только говорят, но подтвердить им сказанное нечем. На сегодняшнее утро прививаются почти 18 тысяч человек, из них больше 2,5 тысяч получили обе прививки. Если бы были какие-то осложнения, то мы бы про них уже слышали. Сейчас мы ждем вакцину, она, действительно, поможем снизить риск заражения и предупредить рост заболеваемости, - отмечает главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Кстати, в комментариях люди призывают ярых борцов с прививками размышлять здраво и не навязывать свое мнение другим людям.

- А в чем вопрос? Ты не хочешь ставить - не ставь! Чем тебе другие помешали? Почему-то когда прививку на грипп ставят, никто не ходит и не снимает. Сходите в ковидную больницу, посмотрите, что там происходит, и как умирают люди.., - пишет konstantinmassazh_barnaul под постом.

- Отправить их в красную зону - пусть недельку поработают по 8-10 часов в памперсе, да без воды в полной амуниции. Прививка добровольная, хочешь – ставь, хочешь – нет, - добавляет steptanya80.

А как считаете вы?

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