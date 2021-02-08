Сход снега с крыши зернохранилища в алтайском селе: публикуем имена погибших

Место происшествия. Фото очевидца

Стали известны имена погибших при сходе снега с крыши зернохранилища в алтайском селе Смазнево (Заринский район). Под снежным завалом нашли мертвыми четырех человек:

– Токарев П.М. 1961 г.р.

– Шабалин Н.И. 1968 г.р.

– Дмитриев Ю.В. 1971 г.р.

– Сергеенко М.В. 1998 г.р.

Место происшествия. Фото очевидца

Как уточнили в краевом Следкоме, все погибшие были работниками крестьянско-фермерского хозяйства.

Напомним, трагедия произошла 8 февраля. Всего снегом придавило восемь сотрудников, которые чистили крышу зерносклада. По предварительным данным, четверо из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщают в пресс-службе МЧС, в районе и ранее регистрировали сход опасных снежных «лавин» с крыш зданий.

Место происшествия. Фото очевидца

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ – нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Также проверку организовала региональная прокуратура. Правоохранители оценят, соблюлась ли техника безопасности и своевременна ли вообще была уборка снега.

Сейчас на месте работают медики, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начал задыхаться и готовился умереть: на Алтае мужчину чудом спасли из-под снежного завала

Он был без сознания полчаса (подробнее)