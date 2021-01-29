Начал задыхаться и готовился умереть: на Алтае мужчину чудом спасли из-под снежного завала

Всего мужчину откапывали больше 10 человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

«До сих пор считаю, что мое спасение – это настоящее чудо. Если бы не куча совпадений, то все бы точно закончилось печально»,– вспоминает Игорь Печерский. 28 января в селе Советское Алтайского края его накрыло снегом с крыши дома. Мужчина провел под завалами полчаса и выжил благодаря неравнодушию односельчан и нескольким удачным совпадениям.

Накрыло с головой

Игорь Печерский вспоминает, что в четверг была хорошая погода, поэтому он решил очистить крышу, зима была снежной. Сельчанин живет в двухквартирном доме, его сосед, спасатель Евгений Маликов, как раз уходил на работу с обеденного перерыва, когда мужчина собирался залезть наверх и сбрасывать снег.

– Крыша у меня из металлочерепицы, в этом году накопилось много снега и он не сходил сам. – рассказывает Игорь. – Испугался, что снежная масса может повредить крышу, поэтому и решил очистить. Я закончил с верандой, перешел на крышу дома, только начал счищать, как вдруг услышал хруст. Внезапно снежная масса сошла, сбив меня с ног. Все произошло так быстро, что времени для какого-то маневра не было. Даже при желании я бы не успел отпрыгнуть.

От жестокого удара мужчину спасло то, что перед домом был мягкий снег, куда он и упал лицом вниз. Сверху сельчанина накрыло лавиной, мужчина оказался в белом плену.

Был готов умереть

– Первым делом убедил себя в том, что не нужно паниковать. Смотрел фильмы про альпинистов и знал, что нужно постараться выбраться. Понимал, что кислород скоро закончится и решил действовать. Сначала попытался рукой пробить снег вверху, но ничего не получалось. Максимум мог немного пошевелиться, снег был плотным, с сыринкой, он быстро спрессовался, – вспоминает Игорь Печерский.

Вскоре у мужчины получилось подвигать ногой, но через минуту он уже не смог даже немного пошевелиться. Игорь понял, что ему не выбраться без посторонней помощи и молил Бога, чтобы его кто-то откопал.

– Когда у меня появилась пульсация в висках, понял, что скоро отключусь, дыхание было затруднено, – вспоминает Игорь, – Никакого света в конце туннеля не видел, и жизнь перед глазами не пронеслась. Думал о том, какая это глупая и безвыходная ситуация. Я, здоровый мужик, упал, ничего не сломал и при этом не могу помочь себе. Думал, как обидно, что многого не сказал родителям. В какой-то момент понял что, видимо, все, это моя смерть.

Спасение Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Чудесное спасение

Игорь не знал, что в это время сельчане уже спешили ему на помощь. Благодаря стечению обстоятельств о случившемся узнали несколько человек. Первой тревогу забила Наталья Аксютина. Она проезжала мимо, и ей показалось, что с крыши сошел снег. Женщина не была уверена, но на всякий случай позвонила спасателям. В тот момент на работе был сосед Игоря, Евгений Маликов, начальник 23-й пожарно-спасательной части 6-го отряда федеральной противопожарной службы. Он решил проверить слова сельчанки и сразу же выдвинулся на место.

– Вспомнил, что мой сосед собирался чистить крышу и поспешил к дому. Перед ним была гора снега высотой больше двух метров. Игоря дома не было, на крики никто не отозвался, трубку он тоже не брал, поэтому принял решение начать копать. Сразу же позвонил коллегам в часть, они вызвали скорую помощь, – поделился Евгений.

Всего мужчину откапывали больше 10 человек, спасателям помогали полицейские и другие неравнодушные сельчане. Через несколько минут наткнулись на яркий капюшон и стали аккуратно разгребать снег руками. Когда мужчину полностью откопали, он был без сознания. Игоря решили не перемещать, опасаясь, что у него может быть сломан позвоночник.

Через несколько минут к дому подъехала скорая, которая доставила сельчанина в больницу. Выяснилось, что никаких переломов и других повреждений у него нет. Сейчас мужчина находится дома и говорит, что чувствует себя хорошо.

– Уже объехал и поблагодарил всех, кто мне помог. Хочу еще раз сказать огромное спасибо. Моя мама считает, что я родился в рубашке и у меня очень хороший ангел-хранитель. Я с этим полностью согласен. Теперь 28 января у меня второй день рождения, – резюмировал Игорь Печерский.

Важно!

В МЧС напоминают, что из-за значительного потепления в Алтайском крае велика вероятность схода снега с крыш зданий. При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

– Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, – добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что в селе Луковка Панкрушихинского района Алтайского края пропала 11-летняя девочка. Вечером обессиленного ребенка нашли в сугробе на территории кладбища в нескольких километрах от дома. В поисках ребенка участвовали спасатели, полицейские и другие неравнодушные местные жители. Подробнее об этой спасательной операции - здесь.

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