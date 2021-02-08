В Алтайском крае четыре человека погибли из-за схода снега с крыши

Трагедия произошла в селе Смазнево Заринского района. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае погибли люди под снежным завалом. Трагедия произошла сегодня, 8 февраля, в селе Смазнево Заринского района.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, восемь человек придавило снегом, которой сошел с крыши зернохранилища. Четверо человек погибли. Из оставшейся половины выживших - двое получили телесные повреждения средней степени тяжести, один – легкой и еще один не пострадал. Из Барнаула в село направили бригады Центра медицины катастроф.

– На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие от госпитализации отказываются, – прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На месте работают медики и спасатели. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По поручению губернатора Виктора Томенко в Заринский район выехал его заместитель Александр Лукьянов для проведения всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. На место также выехал руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

На оперативном совещании правительства региона Виктор Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и срочно принять меры, чтобы предотвратить возможные происшествия.

Прокуратура Заринского района проводит проверку. Правоохранители оценят работу руководства предприятия по соблюдению техники безопасности при очистке снега и своевременности уборки. В региональном Следком возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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