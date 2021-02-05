Коллапс в Бийске: автобусы не едут, «скорые» буксуют в сугробах

На такую суровую «забастовку» водителей вынудили дороги, похожие на стиральные доски Фото: газеты «Бийский рабочий»

В наукограде ЧП: на конечной остановке общественного транспорта «Кристалл» скопление автобусов (порядка 20) - по маршрутам никто не едет. Экипажи приостановили свою работу на два часа и требуют от дорожников расчистить дороги, - сообщает «Бийский рабочий».

На такую суровую «забастовку» водителей вынудили дороги, похожие на стиральные доски.

«Автобусы мотает из стороны в сторону, пассажиры (их тоже мотает) бранятся, у кондукторов от тряски высыпается из рук мелочь», - рассказывают возмущенные автоперевозчики.

Коллапс в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

По словам водителей, автобусы часто буксуют и застревают, приходится просить помощи, чтобы их вытолкнуть.

При этом издание со ссылкой на главврача станции скорой медпомощи Бийска Алексея Карнаухова и фельдшера учреждения Максима Максимкина сообщает, что автомобили «скорой помощи» в городе также застревают в сугробах, и врачи не всегда могут добраться до больных вовремя.

Нередко врачам приходится подходить к нужному адресу, утопая в сугробах, в некоторых случаях даже используются снегоходы. При этом время прибытия медиков до пациентов наукограда и окрестностей увеличилось.

Горожане в соцсетях упрекают и дорожников, и УК в том, что плохо разгребают снежные завалы.

Коллапс в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

«К примеру, на площади вокзала снега лежит более метра в кучах, колея 20 см, а также идет большое сужение дорожного полотна. С «Кристалла» невозможно выехать - каша вместо дорог…» - говорится в одном из комментариев в сети. Там же называется еще несколько мест, где «даже легковушки не разъедутся».

А как в Барнауле?

- В Барнауле после недавних снегопадов «скорые» не застревали в сугробах, я о таких случаях не знаю, - рассказал «Комсомолке» Евгений Зулинский, заместитель главного врача станции «скорой помощи» Барнаула.

- Не сталкивались пока с тем, чтобы буксовать, - поделился с «КП» врач Константин Чижиков, заведующий подстанцией «Черемушки». – Но зато напротив нашей подстанции на днях с одноэтажного здания глыба снега упала на автомобили, хорошо, никто не пострадал. В прошлом году также упала «лавина» с крыши, машина была заблокирована среди двух сугробов. Причем часть сугроба сейчас на крыше осталась и снова может упасть. Я даже зашел к арендаторам соседнего здания, те обещали решить проблему опасного снега на их крыше в ближайшее время.

Сами жители Барнаула в сетях иногда делятся опасениями, что рядом с их домом сугробы такие, что «скорая», случись что, может не проехать. К примеру, ранее жительница поселка Лесной Татьяна Минкина пожаловалась, что вынуждена сама разгребать от снега участок своей улицы в 300 метров до соседней (там, где дорожники уже чистят). Если этого не делать, «скорая», которую ей часто приходится вызывать для 75-летней матери, просто не проедет к дому.

- Я бьюсь, чтобы хотя бы два раза в месяц, после снегопадов, дорогу на нашей улице Полевой дорожники чистили, - возмущалась горожанка.

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