Жительница Барнаула вынуждена сама чистить дорогу для проезда скорой помощи

Сугробы в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьяна Минкина и ее 75-летняя мама живут в барнаульском поселке Лесной, в новой части микрорайона, где нет других зданий. Снег на ее улице Полевой за зиму никто ни разу не чистил.

Как сообщают Вести-Алтай, дорожники убирают на соседней улице Радужной, где ходит общественный транспорт. И чтобы добраться до этой дороги, Татьяне приходится брать в руки лопату и грести участок в 300 метров. Для женщины, тем более пенсионерки, это тяжелый труд.

- А иначе скорая не проедет, - говорит Татьяна. - А для моей матери такая необходимость появляется часто. Я не могу добиться, чтобы хотя бы два раза в месяц после снегопадов убирали. Этот участок я гребу вручную всю зиму, бывает, по два-три дня! А сейчас снег стал очень плотный, и я просто с ним не справлюсь.

В барнаульском комитете по дорожному хозяйству жительнице поселка сообщили, что улицу не могут включить в муниципальное задание из-за дефицита бюджета. Сейчас пенсионерка пишет обращение в Общероссийский народный фронт, надеясь, что ей хотя бы помогут волонтёры.