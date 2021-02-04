Глава Барнаула поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш жилых домов

Пожаловаться на бездействие обслуживающих компаний можно в диспетчерскую службу в районных администрациях Фото: Анна СЕМИНА

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение главам районов усилить контроль за работой управляющих компаний по уборке снега с кровель жилых домов.

Соответствующее поручение уже направлено в районы и взято на особый контроль. Сейчас это наиболее важная проблема, так как после снегопадов наступила оттепель. Все это благоприятно сказывается на образовании наледи и сосулек. Если вовремя их не убрать, возможен сход снежной массы, а это может привести к трагическим последствиям.

Вместе с тем, в мэрии призывают и граждан быть осторожными: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снега и наледи, не стоит ходить по отмосткам и игнорировать информацию от управляющих компаний, сигнальные ленты и аншлаги.

- Нельзя ставить коляски с детьми под крыши, с которых возможен сход снега и падение сосулек. Не следует также оставлять автомобили вблизи зданий и домов, на крышах которых видны скопления снежных масс, наледь и сосульки, - подчеркивают в мэрии.

О бездействии обслуживающей компании можно сообщить в диспетчерскую службу в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства - 37-05-32, 37-05-06.