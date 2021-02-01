«Барнаульский Карлсон» умерла от ковида

Вес 60-летней женщины достиг 220 кг, и она уже не только не влезала в свой костюм, но и еле передвигалась по квартире Фото: Олег УКЛАДОВ

29 января в ковидном госпитале умерла жительница Барнаула Лариса Артеменкова, которую многие знали как Карлсона. Жизнь любого города украшают и делают душевной его чудики.

- Она была настоящим народным героем, чудаком, гением места, которые делают наше общество лучше, интереснее, красочнее. Она не боялась быть смешной, веселить людей, создавать у всех у нас праздничное хорошее настроение, - вспоминает поэт Владимир Токмаков.

Костюм сказочного героя сотрудница Трансмаша Лариса Артеменкова однажды сшила из штор и с улыбкой отправилась по городу, напоминая нам всем о детстве, сказке и полетах.

На городских праздниках дети с восторгом облепляли обаятельного пухляша с моторчиком, расспрашивая, как ему живется на крыше. Колоритного Карлсона из Барнаула в свое время приглашали на известные ток-шоу. Однажды Лариса Артеменкова даже вошла в тройку финалистов программы Первого канала «Большая стирка» в номинации «Золотая прищепка» Фотографией с Андреем Малаховым она гордилась. Но с еще большим пиететом женщина хранила письмо из Швеции от писательницы Астрид Линдгрен, написавший знаменитую сказку о Карлсоне. Та благодарила сибирячку за то, что она приносит детям сказку, желала счастья и здоровья.

Она была настоящим народным героем, чудаком, гением места, которые делают наше общество лучше, интереснее, красочнее Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В прошлом году Лариса рассказала «Комсомолке» о своей большой проблеме. Вес 60-летней женщины достиг 220 килограммов, и она уже не только не влезала в свой костюм, но и еле передвигалась по квартире. Был случай, когда она не могла вылезти из ванной, даже пришлось вызывать спасателей.

Все это время Лариса боролась с болью в ноге, мечтала похудеть и наконец, увидеть красивые фонари на лестнице в Нагорном парке.

В декабре на своей странице в Фейсбуке Лариса поделилась, что ковидом заболела ее мама.

«КОРОНКА докатилась и в мою семью - прямо в яблочко, в маму, - написала она. - Через три недели в стационаре ее привезли домой с трясущимися руками и мокрую, как лягушку. Хриплый голос на другом конце провода отвечает: хочу есть, а сил нет дойти до кухни».

А вскоре Лариса-Карлсон сама оказалась в реанимации ковидного госпиталя. Несколько дней назад она позвонила родне и бодрым голосом сообщила, что ее переводят в обычную палату.

- Сказала, что вернулась с того света, много передумала и собирается начать жить по-новому, - рассказала Марина, сестра героини. - А потом вдруг это известие о смерти.

Из больницы родственникам передали записки Ларисы Артеменковой. На одном листке - рисунок крысы, которая появилась перед ней, как галлюцинация. На другом - короткое сообщение: «Чтобы меня перевернуть собирали все отделение. В свой адрес слышала - корова, сало, кошмар»…

Прости наш город, «Карлсон». Хочется верить, что ты летишь сейчас над крышами легко и свободно…

- Городу ее будет сильно не хватать - ибо такие чудаки украшают мир, своей наивностью делают его добрее и чище, - написал Владимир Токмаков.

Прощание с Ларисой Артеменковой состоится 2 февраля в 12.30 по адресу: Барнаул, ул. Космонавтов, 64.

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