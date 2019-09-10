220 кг: Карлсон из Барнаула перестала помещаться в ванну

Жительница Барнаула Лариса Артеменкова, которую многие знают как Карлсона, весит 220 килограммов! Из-за огромного веса она не может не только летать с моторчиком, но даже передвигаться.

- Знаю, что на новой набережной в Барнауле появились красивые фонарики, а я не могу даже в такси влезть, чтобы доехать, посмотреть, - расплакалась она, как малыш.

Из будней - в сказку

Любой город украшают его чудики. Ларису Артеменкову в Барнауле в свое время знали больше как обаятельного Карлсона.

Параллельную жизнь, отличную от сероватой, будничной, сотрудница Трансмаша начала в девяностых годах прошлого века. Скроив из желтых штор костюмчик веселого героя с моторчиком, женщина в полном расцвете сил стала разгуливать по улицам города, радуя и детвору, и взрослых. Дети, увидев пухленького забавного Карлсона, облепляли его со всех сторон, наперебой расспрашивали, как ему живется на крыше, совали в карманы конфеты и шоколадки.

Раньше барнаульского Карлсона можно было часто встретить на улицах города.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульского Карлсона встречали с восторгом и на известных ток-шоу. В 2003-м году Лариса даже вошла в тройку финалистов программы Первого канала «Большая стирка» в номинации «Золотая прищепка», очаровав Андрея Малахова и всех гостей студии.

Но самой дорогой наградой для нее в ту пору стало письмо из Швеции от писательницы Астрид Линдгрен, написавший сказку о Карлсоне. Та поблагодарила сибирячку за то, что она делает, пожелала счастья и здоровья.

Из ванной доставали спасатели

Увы, со здоровьем Ларисы Артеменковой, которой в этом году исполнилось 60, далеко не все в порядке. Она весит 220 килограммов, практически не выходит на улицу и даже по квартире еле передвигается.

- Конечно, я всегда была пухленькой, но сегодняшний вес просто раздавливает меня, - горестно поделилась Лариса с «Комсомолкой». - Я перестала пользоваться ванной, потому что однажды просто не смогла вылезти из нее. Два часа громко кричала, пока не приехали спасатели и не достали «бегемота».

Вес стал стремительно прибавляться после того, как она вышла на пенсию: разболелась стопа, двигаться стала меньше. Сегодня даже продукты ей приносит соцработник. Единственной радостью для больной женщины за последнее время был визит шумных волонтеров.

Сначала у Ларисы разболелась стопа, а потом начались проблемы с весомФото: Олег УКЛАДОВ

- О, это чудо, друг спас жизнь друга! За 40 минут махом вымыли окна, ни копеечки не спросили. Я так обрадовалась! Девочка Вероника на другой день пришла, штору повесила, - восторженно рассказывает Карлсон на пенсии.

По словам Ларисы, вареньями и конфетами, в отличие от своего любимого героя она не увлекается. Да и плюшками уже не балуется. Даже сделала себе маленькие снаряды для занятий, но пока вес только растет, несмотря на то, что с сахаром все в порядке.

Знаменитый костюм с моторчиком пару лет назад был подарен в музей литературы и искусства на Алтае.

- Мне было больно и горько на него смотреть, - вздыхает толстушка. - Не влезала.

Спокойствие, только спокойствие

В душе эта грузная женщина с глазами ребенка осталась тем самым Карлсоном, которому так хочется пройти по улицам города, повеселить и порадовать горожан. Наша героиня уверена, что мечта может исполниться, если она сбросит вес.

Все попытки похудеть пока бесполезныФото: Олег УКЛАДОВ

Со своими проблемами Лариса Артеменкова уже не раз обращалась в поликлинику по месту жительства.

- Там меня уже боятся, трубки телефона не берут, считают вредной сумасшедшей, - усмехается пациентка Артеменкова. Надо отдать должное, Лариса сознается, что действительно вредная, и может доставлять беспокойство, как впрочем и ее любимый герой.

- Однажды я так врачей достала, что эндокринолог направила меня аж в московский институт питания, - вспоминает наша героиня. - Но у меня в тот момент не было денег на билет. Я тогда не знала, что может выдаваться талон №2, дающий право на проезд для инвалидов в особом вагоне бесплатно. Теперь пытаюсь снова добиться направления, пусть не в Москву, в Новосибирск, а может и в Барнауле мне помогут? - надеется на волшебство Карлсон.

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