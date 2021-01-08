На Алтае скончалась первая жена известного писателя Василия Шукшина Мария Шумская. Женщина умерла на 91 году жизни. О ее смерти известно со слов алтайского журналиста Сергея Теплякова.- Мария Шумская, первая жена Шукшина, умерла. Царствие Небесное, - написал он в группе «Барнаул - столица мира».Шукшин расписался с невестой в 1955 году. Мария Ивановна была его односельчанкой, школьной учительницей. Она была завидной невестой, парни бегали за ней, девчонки - ревновали. До свадьбы они дружили долгие годы.- Он уезжал на стройки, на службу во флот. Она ждала. Поженились, и почти сразу он уехал в Москву. Увиделись только в 1964-м единственный раз. Он предлагал начать все сначала. Она промолчала и ушла. Оставила свою фамилию. Видимо, чувствовала, что все выйдет примерно так, - писал Банкфакс.Официального развода она ему так и не дала – Шукшин со временем решил этот вопрос, потеряв паспорт, а когда получал новый, не сказал о прежней регистрации.Шумская проработала всю жизнь учительницей немецкого языка. У нее было еще двое мужей. Один, будучи в запое, продал собрание сочинений Горького, в одном из томов которого была фотография 18-летнего Шукшина - единственная оставшаяся у Шумской его карточка.Шумская прожила всю жизнь на Алтае. В 2012 году ее видели Шульгином Логу на празднике, посвященном 40-летию фильма «Печки-лавочки».- Тогда она жила в Майме. Там был хор при библиотеке, и она там пела. Мы их снимали тогда, - вспоминает фотокорр \\"КП-Барнаул\\" Олег Укладов.Последние годы женщина прожила в бедности, дочери Шукшина ей никак не помогали и не интересовались ее судьбой, пишет «Экспресс газета».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвгений Миронов: «Шукшин жив, и он сидел в зале»Когда-то раньше в Сростках бабушки привозили огромные пирожки в колясках, будто баюкая их, и можно было за копейки попробовать эту вкуснятину с лапоть. Потом власти решили с этим покончить, создали стандартные ларьки. И (это не только мне кажется!) ушла душевность этого пятачка. Но истинное, бесшабашное все равно прорвется сквозь оковы. Как прорывается Шукшин с его разинским размахом и болью души сквозь все мыльные оперы, ток-шоу, в том числе и с его родственниками…(ДАЛЕЕ)