Лежала на снегу без сапог: на Алтае пропавшую девочку нашли на кладбище

Один из местных жителей на коне отвез школьницу к трассе, где уже ожидали медики скорой помощи Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

26 января в селе Луковка Панкрушихинского района Алтайского края пропала 11-летняя девочка. Вечером обессиленного ребенка нашли в сугробе на территории кладбища в нескольких километрах от дома. Подробности этой спасательной операции «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказал Сергей Ковылин, начальник 56 пожарно-спасательной части 8-го пожарно-спасательного отряда.

О пропаже девочки сообщил ее отец, который вернулся домой с работы и заметил, что дочери нет дома. По данным краевого управления МВД, также пропали вещи девочки, пироги и печенье. Сначала родители думали, что ребенок ушел на кружок, но эта версия не подтвердилась. Дочь не видели с 15 часов, к вечеру родители забили тревогу и позвонили в полицию.

В сельсовете быстро организовали оперативный штаб, приехали спасатели, полицейские и местные жители, которые хотели помочь с поисками. Людей разделили на четыре поисковых группы. Одни осматривали заброшенные здания, обходили дома местных жителей и расспрашивали о ребенке, другие прочесывали окрестности села. Всего ребенка искали более 30 человек.

Было понятно, что далеко девочка уйти не могла, потому что оделась не по погоде - сбежала в куртке, штанах и отцовских рыбацких сапогах. На улице похолодало, столбик термометра показывал -15 градусов, дул ветер и поднималась метель. Через час безуспешных поисков в село приехало еще несколько полицейских, они сразу выдвинулись осматривать окрестности, в этот момент уже потемнело.

Радостная новость пришла в девятом часу вечера – участники поиска увидели заметенные следы, которые вели в сторону кладбища, находящегося в бору. Пройдя по ним, обнаружили ребенка в снегу. Выяснилось, что девочка прошла по сугробам больше трех километров и была истощена.

– Она находилась на территории кладбища, без сапог, замерзала и, видимо, поэтому начала раздеваться. Девочка лежала в снегу и с трудом могла говорить, настолько продрогла и была обессилена, – сказал Сергей Ковылин.

Малышку начали согревать, расспрашивать о случившемся, чтобы не дать ей заснуть. Проехать к кладбищу на машине было невозможно, дорогу замело. К счастью, на помощь пришел один из местных жителей – на коне он отвез школьницу к трассе, где уже ожидали медики скорой помощи. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Известно, что девочка и раньше сбегала из дома, в этот раз она также не смогла объяснить причину своего ухода. Родители школьницы поблагодарили всех участников поисков за помощь, ведь если бы не они, то ребенок мог погибнуть.

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Спасатели напоминают, что для сохранения жизни и здоровья каждому необходимо помнить об опасности походов в отдалении от населенных пунктов.

– В мороз или метель от подобных прогулок стоит воздержаться. Важно обеспечить должный контроль за детьми, провести с ними воспитательные беседы. В экстремальных ситуациях необходимо обращаться к спасателям по телефону 101 или 112. Своевременное сообщение о происшествии, поступившее на номер вызова экстренных служб, позволяет завершить поиски заблудившихся в кратчайшие сроки, – подчеркнули в МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Курьинском районе спасли потерявшегося рыбака. На дворе разыгрывалась метель, на поиски тут же выдвинулись пожарные, полицейские, спасатели, местные жители, позднее на КАМАЗе прибыла группа спасателей из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Подробнее об этой поисковой операции можно прочитать здесь.

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