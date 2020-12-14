На Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из дома

Кинолог Константин Байкин с овчаркой Ксюшей Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Историю, случившуюся 9 декабря в Каменском районе Алтайского края, можно внести в список предновогодних чудес. В глухой деревне 18 часов плутал по сугробам глубокий старик. 84-летний Виктор Филипов мог бы замерзнуть у речки Чертенихи, но его спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди.

Бросилась искать

8 декабря Любовь Романец принесла отцу еду, затопила печку и вечером отправилась домой. Дом в маленькой деревне Столбово в Каменском районе на Алтае жительница Нефтеюганска специально сняла рядом с отцом год назад, чтобы заботиться о родственнике.

- Раньше он был крепкий, самостоятельный хозяин, но потом началась деменция, - вздыхает Любовь Викторовна. - От этого никто не застрахован…

Придя утром навестить отца, заботливая дочь оказалась в пустой избе.

- Я тут же бросилась искать его, но безрезультатно, - рассказывает 60-летняя женщина. - Он до этого раза три уходил, соседи, спасибо, тут же звонили ночь-в полночь, я прибегала, его домой заводила, а тут никто не заметил…

Любовь Викторовна сразу же позвонила сельскому таксисту, тот объехал все улицы, отчитался: «Никого не нашел». После этого взволнованная женщина забежала в сельсовет, там оперативно вызвали полицейских и МЧС.

Истукан у ручья

Собака рванула по следам на берег речки Чертенюхи Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Вскоре возле дома исчезнувшего старика уже кружили полицейские, спасатели и кинологи.

- Я восхищаюсь, как грамотно люди сработали, - рассказывает Любовь Романец.

На поиски пропавшего пенсионера был вызван кинолог Константин Байкин с овчаркой Ксюшей. Та быстро взяла след, дошла до центра села, там на площади валялась палочка пенсионера, забытая в сугробе, а самого его и след простыл.

Собака растерянно смотрела на хозяина, и не зря, Константин положил в контейнер еще и нестиранный носок пропавшего, и Ксюха тут же оживилась. Сделав несколько хаотичных кругов (видимо, так и блудил старик) овчарка рванула на берег речки Чертенюхи. Именно там поисковики и обнаружили задумчивого старика с сосульками в усах.

- Он стоял у ручья и ни на что не реагировал, - рассказывает Константин Байкин.

Дочь пропавшего к этому времени была готова к самому худшему.

Дедушку спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Когда я услышала крик: "Нашел!", я рванула в панике и грусти, думала, замерз насмерть, а он, слава богу, стоял живехонький с сосульками на усах, - вспоминает Любовь Романец.

Замерзшего старика аккуратно закутали в одеяло.

- Через мост у нас автомобилям ходить нельзя, его бережно ребята перенесли на другой берег, - рассказывает дочь Виктора Филиппова.

На том краю моста уже стояла «Скорая». За 40 минут ожидания в Каменской больнице ноги пенсионера, по словам дочери, оттаяли, и врач не нашел нужным оставлять его в больнице.

- Удивительно, у него и соплей даже не было, - поделилась дочь.

Главный подарок ко дню рождения

Ксюша совершила свой первый подвиг в день рождения Константина Фото: Личный архив

- У Ксюхи это первый подвиг, - говорит кинолог Константин Байкин. - Это главный подарок к моему дню рождения...

Представьте себе, Константин как раз дежурил в свой день рождения 9 декабря, и его любимая овчарка взяла след и спасла человека.

- Очень горжусь собакой, - она молодец, - радуется Константин.