Родственники 60-летнего Павла Семенько из Курьинского района благодарят судьбу, бога и всех людей, которые искали его в кромешной метели.ЧП случилось 10 января. Трое жителей села Краснознаменка возвращались на снегоходах с рыбалки на Чарыше.- Отправились они туда в выходные, причем папа долго не хотел ехать, когда его звали. Потом все-таки решил: ладно, поеду, и так все праздники из-за морозов дома просидел, - рассказывает Яна, дочь рыбака. – Уехали на трех снегоходах, а 10 января в деревню после обеда вернулись только двое, папа потерялся.Товарищи пропавшего сельчанина, по словам дочери, не могли толком объяснить, на каком этапе Павел Семенько отстал от колонны. Сначала говорили одно, потом другое.На дворе разыгрывалась метель, на поиски тут же выдвинулись пожарные, полицейские, спасатели, местные жители, позднее на КАМАЗе прибыла группа спасателей из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.Павел Семенько в это время, закутавшись в синтепоновый спальник, сидел в овражке рядом с заглохшим снегоходом. После он скажет родным, что ни на минуту не сомневался в том, что его найдут, и даже видел в метели фары снегоходов.Но вот поисковики его в метели в тот вечер не разглядели. Поиски рыбака велись до глубокой ночи, но так и не увенчались успехом.- 11 января с утра мы загрузили дополнительную технику и привезли ее в Краснознаменку, - рассказывает Иван Должиков, командир отделения 74-й пожарно-спасательной части из Змеиногорска. - С проводником Дмитрием отправились на поиски сначала в окрестностях деревни, затем еще раз полностью обследуя весь маршрут, начиная от заимки на Чарыше.По словам родственников, с утра 11 января в поисках участвовало уже до десяти снегоходов.- Приятно поразила отзывчивость людей, было очень много волонтеров, спасибо всем огромное, – благодарит дочь Павла Семенько.- С утра был ураганный ветер и поземка такая, что снег поднимало до пяти метров, видимость была практический нулевой, в полтора метра, - вспоминает Иван Должиков. - Так до обеда ничего не нашли, кроме вещей, которые сдуло с рыбаков. После немного стихло и мы, отъехав от заимки, пять километров, как выехали из-за бугра, увидели лежащий в снегу снегоход.Рядом, недалеко от обочины в спальном мешке неподвижно сидел потерявшийся рыбак.- Мужчина был живой. Спросили, как руки, ноги, не отморозил ли. Жалоб не было, напоили его чаем и повели к снегоходу. Передвигался он с трудом, помогли усадить, утеплили тем же спальным мешком и поехали в деревню, - рассказывает Должиков.- Все это время мы были на нервах, молились всем богам, не отрывали глаз от телефона, уже страшное лезло в голову, боялись, может с сердцем что случилось, - вспоминает дочь. - И когда папу привезли, все кричали в радостной истерике со слезами на глазах. Нашелся, жив!Родственники Павла Семенько так и не могли понять, почему двое рыбаков 10 января вернулись в деревню без товарища.- Они ведь знали, что на его снегоходе света не было, - говорит дочь. - Как папу привезли один из них, пришел к нам, упал на колени и плакал, просил прощения.- Мне тоже не совсем понятно действие товарищей в колонне, - заметил и пожарный Иван Должиков. - При такой погоде такая безалаберность.Сам Павел Семенько сейчас находится в районной больнице. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из домаИсторию, случившуюся 9 декабря в Каменском районе Алтайского края, можно внести в список предновогодних чудес. В глухой деревне 18 часов плутал по сугробам глубокий старик. 84-летний Виктор Филипов мог бы замерзнуть у речки Чертенихи, но его спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди (подробнее)