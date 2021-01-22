Лишившийся рук во время спасения котенка мальчик отсудил у энергетиков 5 млн рублей

Ярослав Шишов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ярослав Шишов отсудил энергетиков 5 млн рублей. В 2017 году он лишился кистей на обеих руках, спасая котенка. Это произошло в барнаульском поселке Спутник – тогда еще 16-летний Ярослав с другом гуляли по улице и услышали жалобный плач котенка, забравшегося высоко на дерево.

Парни решили ему помочь, но залезть на дерево им не удалось, тогда Ярослав забрался на заброшенную бойлерную и решил пройти по металлической трубе к дереву. Но вдруг он пошатнулся, потеряв равновесие, вскинул руки вверх и случайно задел провода линии электропередачи. Уже после случившегося врачи предположили, что в момент удара током у парня остановилось сердце, но от удара о землю вновь завелось.

Ему помогли получить умные биопротезы. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Врачи до конца боролись, чтобы сохранить ему руки, но оказались бессильны – ему ампутировали сначала одну, а потом и вторую руку. Из стационара он выписался через два месяца со 100% потерей трудоспособности и инвалидностью первой группы. После этого случая прошло уже три года, Ярослава отправляли на лечение в Германию, там ему поставили умные биопротезы, чтобы парень мог жить полноценной жизнью.

Сейчас он учится в Петербурге, изучает клиническую психологию. История давно позади, но точка в судебном разбирательстве была поставлена только на днях. Все дело в том, что сотрудника ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» признали виновным в рамках уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего. Соответственно, семья предъявила предприятию иск.

- По вине сотрудника, осужденного за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, истцу был причинен тяжкий вред здоровью. В результате полученной травмы он длительное время проходил лечение от ожогов, перенес хирургические операции и ампутацию обеих рук, - сообщает пресс-служба Индустриального суда.

Представители Шишова предъявили гражданский иск организации на сумму 10 млн рублей, но Индустриальный районный суд Барнаула уменьшил эту сумму вдвое. Стороны обжаловали решение, но в апелляции оно было оставлено его без изменения.

- При оценке размера компенсации были учтены мотивы и побуждения, а именно благие намерения мальчика оказать котенку помощь спуститься с дерева. Оснований для снижения или увеличения размера компенсации морального вреда по доводам апелляционных жалоб ответчика и представителя истца судебная коллегия не усмотрела, - говорится в решении суда.

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