2018-08-04T11:13:56+03:00
Общество

Потерявший руки во время спасения котенка Ярослав Шишов будет изучать психологию

Барнаулец поступил в Санкт-Петербургский государственный университет
Иван ОЛЕКСЮК
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Ярослав ШишовЯрослав ШишовФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Ярослав Шишов будет изучать клиническую психологию. Он поступил на бюджет в Санкт-Петербургский сударственный университет.

В прошлом году 16-летний мальчик, пытаясь снять котенка с дерева в поселке Спутник в Барнауле, случайно задел провода линии электропередачи. Врачи предположили, что в момент поражения током у Ярослава остановилось сердце, но от удара о землю вновь завелось. Вначале врачи предполагали, что руки удастся спасти. Но ампутировали сначала одну, а потом и вторую руку.

Как рассказала мама Ярослава Оксана Шишова, мальчика зачислили по результатам ЕГЭ. Ярослав набрал 229 баллов, этого оказалось достаточно, так как в вузе для людей с ограниченными возможностями есть специальные квоты на обучение. В Питере ему надо быть к 25 августа.

- Выбрали вуз, исходя из возможностей. Конечно, о чем мечтали раньше, пришлось забыть. Надо жить новой жизнью и возможностями - в психологии руки не так важны, как в технических специальностях. Это направление выбрали еще и потому, что так он сможет помогать другим людям. Он говорит, ему столько людей помогли пережить тот случай, а ведь многие в похожих ситуациях сломались, потому что были одни, поэтому он должен помочь другим, - говорит Оксана Шишова.

в начале прошлого декабря юноше установили индивидуальные умные биопротезы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

в начале прошлого декабря юноше установили индивидуальные умные биопротезыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, в начале прошлого декабря юноше установили индивидуальные умные биопротезы. Они считывают нервные импульсы, посылаемые головным мозгом в предплечья, и, таким образом, работают, как здоровые руки.

- Первое время кто-то из нас поживет с ним, потом он сам справится. Если нужна будет помощь, то люди помогут. Далеко, конечно, от дома, но что теперь поделать – там хотя бы сервисные центры рядом, если нужно будет ремонтировать протез. Ну и, конечно, можно быть уверенным, что получит хорошее образование, - рассказала мама мальчика.

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