На Алтае создали петицию против травли врача Советской ЦРБ, в которой погиб ребенок

Ребенок скончался в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае создали петицию с требованием запретить в сети массовую травлю врача Советской ЦРБ, где умерла годовалая девочка. Документ опубликован на портале Change.org и адресован региональному Минздраву.

Мать ребенка считает, что ребенок скончался именно из-за непрофессионализма медиков. Ошарашенные такой новостью мамочки начали клеймить в соцсетях «врачей-коновалов», которые оказывали помощь девочке. Известие об инциденте дошло до губернатора края Виктора Томенко. Он поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову организовать комплексную проверку в Советской ЦРБ. Вскоре появились и защитники медиков, напоминающие о презумпции невиновности.

– Доктор, проводивший «вслепую» манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе. Высококвалифицированный, опытный специалист, проработавший более 30-ти лет в Советской ЦРБ, неоднократно спасавший жизни как взрослого, так и детского населения, не заслуживает подобного отношения, – пишут авторы петиции.

На травлю обратила внимание и алтайский медик, взорвавшая сеть своим постом о ковиде, Татьяна Щегарцова.

– Мне безумно жаль родителей, но мне жаль и врача, на которого сейчас готова накинуться стая гиен: «Акела промахнулся». Вы реально думаете, что врач идет на работу и думает «А не убить ли мне кого-нибудь?». Да ему сейчас тошно без вашего народного самосуда. Компетентные органы разберутся, была ли нужна подключичка, и сколько на себя ребенок вылил, стакан горячей воды или кастрюлю кипятка, – написала Татьяна Щегарцова на своей странице в Instagram.

Судя по количеству подписей, защитников врача пока не так уже много. За четыре дня петицию поддержали чуть больше ста человек.

Напомним, трагедия произошла 11 января. Ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком, родители незамедлительно повезли ее в больницу. По словам матери, медики заверили ее, что ожог несерьезный, ввели обезболивающее, а затем собирались поставить капельницу через подключичный катетер. Для этого необходимо было ввести ребенка в легкий наркоз. Ей поставили укол, после чего мать попросили покинуть реанимацию. Через некоторое время родителям сообщили, что их дочь умерла. В причинах смерти указаны острая дыхательная недостаточность и повреждение левого легкого при катеризации подключичной вены, а также порез, укол или кровотечение при проведении инъекции. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двухлетняя девочка погибла, облившись горячей водой

Ее мать обратилась за помощью медиков только на следующий день (подробнее)