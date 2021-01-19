В селе Тальменка Алтайского края погибла двухлетняя девочка, облившаяся горячей водой.Следствие установило, что накануне вечером, 18 января, двухлетняя девочка опрокинула на себя таз с горячей водой. В результате она получила обширные ожоги – около 50% кожи. По непонятной причине мать ребенка обратилась в скорую помощь только утром следующего дня.- Прибывшие медики констатировали смерть девочки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».- Следователи и криминалисты во главе с руководителем следственного отдела по ЗАТО Сибирский совместно с прокурором Тальменского района провели осмотр места происшествия. Установлено, что мать ребенка одна воспитывает 4-х детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит, - добавляют в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОшибка врачей? На Алтае годовалая девочка умерла из-за повреждения легкого катетеромГодовалая Варенька в семье Голошубовых была младшим ребенком в семье. Родители души не чаяли в своей вечно улыбающейся дочурке. Все шло хорошо. Но недавно жизнь девочки резко оборвалась (подробнее)