Жительница Барнаула Ольга Крикунова решила поставить прививку от «короны». Она пришла в поликлинику 12 января, ей поставили «Спутник V». О том, как она перенесла вакцинацию, девушка рассказала корреспонденту «Комсомолки».На второй день тревожные симптомы начали отпускать: ничего не болит, температуры и слабости нет. Единственный нюанс – слабая заложенность носа. В течение дня осложнений не наблюдалось, поэтому можно подвести первые итоги.- Куча вопросов, как я решилась и не боюсь ли, а чего бояться, никто так и не объяснил. Еще поняла, что после прививки надо брать 1-2 дня отгула – спокойно отлежаться и работать дальше, если бы еще эти дни оплачивались… Пожалуй, легкое послевкусие от прививки все же осталось и на второй день. Это словно предболезненное состояние, когда кажется, что еще чуть-чуть и разболеешься основательно – будто горло скоро заболит, нос окончательно заложит или температура вот-вот поднимется.Составила себе список, что надо сделать:- Не забыть купить сертификат о прививках до второй прививки.- Спросить у врача, насколько хватит иммунитета.А еще все думаю, если сейчас заболею простудой или короной, нужно будет ставить вторую прививку или придется начинать вакцинацию сначала?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник привитого от ковида: Сначала думала, чего бояться-то, а вечером стало не до смеха.Ощущение, будто что-то не так возникло еще по дороге домой. На следующий день даже пришлось отпроситься с работы [часть первая]