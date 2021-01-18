В Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Пока ни у одного из привитых не выявили серьезных осложнений. Об этом 18 января журналистам рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.Специалист напомнила, что в России стартовала всеобщая иммунизация населения против коронавируса. Не так давно вакцина показала свою эффективность для людей старше 60 лет, поэтому начали прививать и их.Всего в регионе от коронавируса привили более 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Почти тысяча из них получила полный комплекс – им поставили два компонента «Спутника V».– По информации, которая сегодня учитывается органами надзора, ни у одного человека не было зафиксировано поствакцинальных осложнений. Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции по применению данной вакцины - краткосрочное повышение температуры, вероятная болезненность в месте укола после того, как прививка сделана. Все это регламентировано заводом-изготовителем, все мы знаем, что любая инъекция имеет болезненные ощущения в месте введения лекарственного препарата, – сказала Ирина Переладова.Она призвала жителей Алтайского края активно проходить вакцинацию. Особенно тем, кто находится в группе риска. Важно, чтобы у людей сформировался иммунитет.Отметим, что на сайте Госуслуг в личном кабинете на каждого привитого заведут персональный паспорт, туда внесут все данные.– Никуда за сертификатом о вакцинации от коронавируса ходить не надо. На сегодняшний день цифровизация здравоохранения достигла серьезных размеров. После того, как сделаны две прививки, на Госуслугах появится электронный сертификат, – подчеркнула главный внештатный эпидемиолог региона.Те, у кого нет личного кабинета на сайте Госуслуг, могут получить сертификат в медицинском учреждении, в котором делали прививку.В настоящее время в прививочной кампании участвуют 19 медицинских организаций Алтайского края. Скоро пройти вакцинацию можно будет в 82 медицинских организаций. До конца февраля в край поступит 94,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Уже получили почти 13 тыс.– Сейчас, по информации министерства здравоохранения, идет кольцевой развоз и доставка вакцины по всем территориям. Алтайский край, как и весь Сибирский федеральный округ стоит в графике, - говорит Ирина Переладова. – Как только вакцина подойдет, направим, и там в течение следующих суток приступят к иммунизации.Всего для выработки массового иммунитета нужно привить не менее 30% жителей Алтайского края.Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 195 новых случаев заболевания ковидом. Общее число зараженных превысило 36,5 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник привитого от ковида. Жительница Барнаула рассказала, как перенесла вакцинуПосле первой инъекции женщина почувствовала себя плохо (подробнее)