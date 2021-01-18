Сначала думала, чего бояться-то, а вечером стало не до смеха. Ощущение, будто что-то не так возникло еще по дороге домой. На следующий день даже пришлось отпроситься с работы. Жительница Барнаула Ольга Крикунова поставила прививку 12 января, о том, как она перенесла вакцинацию, девушка рассказала корреспонденту «Комсомолки».По доброй волеРешение поставить прививку Ольга приняла сама - сколько можно бояться вируса, пора себя обезопасить. На вакцинацию записалась заблаговременно в барнаульской поликлинике №1.- Выбора при записи не дают, дату назначают, не предлагая альтернатив. В день прививки ожидала увидеть в поликлинике толпу желающих и морально приготовилась ждать дольше назначенного времени, но все прошло гораздо быстрее. Я заполнила согласие на прививку, бланки лежали перед кабинетом врача, и пошла к фельдшеру, которая измерила температуру, давление, сатурацию и заполнила анкету.Спрашивали, болели ли ковидом? Нет ли хронических заболеваний? Аллергии? Принимаете ли лекарства в настоящее время и пр. Все это заняло минут десять. После этого мне дали направление в соседний кабинет на прививку, добавив, что все подробности узнаю там.Больше дела, меньше болтологии – девиз врача. Практически молчком дает памятку о вакцинации и просит подготовить левое плечо. И я ее даже понимаю… 50 пациентов в день – каждому не \\"нарассказываешься\\", потому молча прочитала памятку, пока она готовила инъекцию.Сразу возникло слабое ощущение в месте укола, что кожу словно растягивает, и почувствовала легкое онемение руки. Эти ощущения оставались со мной первые 3-4 часа. Потом прошло и сохранилось только чувство дискомфорта при подъеме и опускании руки. Как если бы на ней был синяк, и я к нему прикасалась время от времени. Потому уходила с работы я в приподнятом настроении и вопросы коллег о том, не страшно ли было, меня только веселили. Честно? Я не знаю, чего мне нужно было бояться – сложностей со здоровьем не наблюдаю за собой, болезнями дыхательных путей не страдаю, но то, что случилось потом, серьезно насторожило.Тревожные симптомыДомой попала уже в районе 8 вечера. Ощущение того, что что-то не так, возникло еще по дороге, и дома очень быстро перешло в озноб, ломоту в мышцах, началась слабость и легкое жжение в груди, температура поднялась до 37,5 и начало слегка подташнивать.В памятке было написано, что при покраснении, отечности, болезненности места укола нужно принять антигистаминные средства. При повышении температуры – нестероидные противовоспалительные средства. За два часа температура спала, тошнота и озноб прошли, ломота почти не ощущалась. Осталось лишь легкое недомогание.Снова боли в грудиПроспала! Пролежала в кровати на два часа дольше обычного, ощущение такое, будто проехались катком. Даже сделать несколько шагов до спасительного кофе было невероятно тяжело. Хоть температуры нет, и то праздник. Надо идти на работу.Первые часы пролетели быстро и безболезненно. Еще через пару мир перестал казаться таким красочным, пришлось снова выпить лекарство. Еще через час пришло понимание, что пора собираться домой. Начались боли в груди, слабость прогрессировала, голова «плыла», постоянно было жарко.Я решила попытать счастья с записью к терапевту. Повезло, свободные талоны на сегодня имелись. Да и врач оказалась доброжелательной женщиной. Если кратко, то доктор говорила о том, что все мои симптомы – это естественная реакция организма на введенный препарат. Выбор обезболивающего лекарства одобрила, посоветовала также на ночь принимать любой антигистаминный препарат. Ну и есть поменьше, чтобы организм не тратил силы на переваривание пищи.Сегодня чувствую себя хорошо, но впереди еще вторая прививка, которая, говорят, может переноситься тяжелее, чем первая.Где поставить прививку в БарнаулеСейчас в Барнауле поставить прививку можно в нескольких поликлиниках.В регион завезли около 13 тысяч комплектов вакцины. Привито уже 2464 человека. Поставить прививки можно в следующих медучреждениях:- Городская поликлиника №1 Барнаула - (3852) 56-08-76;- Городская поликлиника №3 Барнаула - (3852) 56-09-36;- Городская поликлиника №14 Барнаула - (3852) 56-09-22;- Городская поликлиника №9 Барнаула - (3852) 56-00-09;- Городская больница №3 Барнаула - (3852) 56-09-79;- Городская больница №5 Барнаула - (3852) 56-09-46 (Кулагина);- Городская больница №12 Барнаула - (3852) 56-08-99;- Городская больница №11 Барнаула - (3852) 56-08-78;