С 16 января авиакомпания «Red Wings» открыла прямые рейсы, которые связали столицу Алтайского края и Екатеринбург. Полеты из Международного аэропорта Барнаула будут проходить три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, пишет минтранс региона.На Урал можно будет улететь на комфортабельном воздушном судне SSJ100 вместимостью 100 человек. Вылет из Екатеринбурга – в 3:30, прилет в столицу Алтайского края – в 7:30. Вылет из Барнаула – в 08:30, прилет в Екатеринбург – в 9:15. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 2 599 рублей.Все желающие пассажиры смогут воспользоваться обширной маршрутной сетью аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Доступны удобные стыковки с такими городами, как Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и другими.– Отметим, что выполнение рейсов по данному направлению стало возможным благодаря его включению в перечень субсидируемых маршрутов. Всего на эти цели в этом году краевым бюджетом предусмотрено 80,2 млн руб, – добавили в краевом минтрансе.В перечень субсидированных авиарейсов на этот год также включены направляения «Барнаул-Казань», «Барнаул-Новосибирск», «Барнаул-Омск», «Барнаул-Красноярск», «Барнаул-Томск» и «Барнаул-Екатеринбург».Билеты можно приобрести на официальном портале аэропорта краевой столицы, на сайте авиакомпаний, а также во всех авиакассах Барнаула и Алтайского края. Задать все интересующие вопросы и узнать справочную информацию можно, позвонив по телефону: +7 (3852) 54-31-00.Напомним, ранее мы сообщали, что 11 января возобновили авиарейс по маршруту Омск-Барнаул-Омск. Как сообщили в аэропорту Барнаула, рейсы выполняет авиакомпания \\"ЮТэйр\\" два раза в неделю - по понедельникам и субботам на судне ATR-72. Время в пути два часа, стоимость билетов от 891 рубля. Вылет из Барнаула в 20:50, прилет в Омск в 21:50. Вылет из Омска в 17 часов, прилет в Барнаул в 20 часов.Мы также писали о том, что авиакомпания «ИрАэро» летом откроет новое для себя направление – рейс Иркутск – Барнаул – Сочи. Предварительно авиаперевозчик составил расписание полетов так, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Обслуживать направление будут самолеты «Суперджет-100». Одновременно подняться на борт смогут до 100 пассажиров Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрыта продажа билетов из Барнаула в Сочи на лето 2021 годаЭтот год показал высокий спрос на данное направление (подробнее)