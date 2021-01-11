11 января возобновляется авиарейс по маршруту Омск-Барнаул-Омск.Как сообщили в аэропорту Барнаула, рейсы будет выполнять авиакомпания \\"ЮТэйр\\" два раза в неделю - по понедельникам и субботам на судне ATR-72. Время в пути два часа, стоимость билетов от 891 рубля.Вылет из Барнаула в 20:50, прилет в Омск в 21:50. Вылет из Омска в 17 часов, прилет в Барнаул в 20 часов.А с 16 января открывается прямой рейс Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург. Вылеты три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам - на судне SSJ100 авиакомпании \\"Red Wings\\".Стоимость перелета в одну сторону - от 2 599 рублей.Вылет из Барнаула в 08.30, прилет в Екатеринбург в 09.15. Вылет из Екатеринбурга в 03.30, прилет в Барнаул в 07.30В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) доступны стыковки с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Нижним Новгородом, Сочи и другими городами.Оба рейса входят в перечень субсидируемых. Субсидирование осуществляется из региональных и федерального бюджетов. Благодаря этому пассажиры могут летать по доступным тарифам.