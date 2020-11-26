Открыта продажа билетов из Барнаула в Сочи на лето 2021 года

Полеты начнутся с 26 мая 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «ИрАэро» следующим летом откроет новое для себя направление – рейс Иркутск – Барнаул – Сочи.

Предварительно авиаперевозчик составил расписание полетов так, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Обслуживать направление будут самолеты «Суперджет-100». Одновременно подняться на борт смогут до 100 пассажиров. Период полетов – с 26 мая по 3 октября 2021 года.

– Мы надеемся, что эпидемическая обстановка в 2021 году стабилизируется. Прошедшее лето показало, что данное направление пользуется большим спросом, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Именно поэтому мы уже сейчас открыли продажи. Со своей стороны мы гарантируем выполнение всех мер профилактики, помимо этого предоставляем возможность пассажирам приобрести страховку от заражения COVID-19, которая действует 14 дней после перелёта, - подчеркнул пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов.

Билеты уже поступили в продажу. На данный момент минимальная стоимость полета из Барнаула в Сочи (Адлер) составляет 12 150 рублей. Обратно – 7750. В этот тариф входит ручная кладь (до 5 кг) и багаж (до 20 кг). Обмену и возврату билет не подлежит. Дети до двух лет могут лететь бесплатно, если им не требуется отдельное место. В случае если ребенок занимает кресло, то скидка составит 20%. Детям от 2 до 12 лет – скидка также 20%.

Вылет из Барнаула в Сочи в 8.50 утра. Время в пути – пять часов. Приземление в аэропорту Адлера в 9.50 по местному времени. Обратно самолет отправляется в 17.00. Полет длится 4 часа 30 минут. Таким образом, прибытие в столицу Алтайского края в 1.30 ночи следующих суток.

Напомним, ранее авиакомпания «ИрАэро» анонсировала старт продажи билетов на полеты из Барнаула в Иркутск. Их начнут выполнять также с конца мая – с 27 числа. Стоимость минимального тарифа «Light» составляет 6315 рублей в одну сторону. В него входит одно место ручной клади и багаж до 15 кг.

Полеты назначены на четверг и понедельник из Барнаула в Иркутск и на среду и воскресенье – в обратном направлении. Билеты на данное направление также уже в продаже.

Дополнительную информацию о полетах можно уточнить по бесплатному номеру в России 8-(800)-707-49-96.

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