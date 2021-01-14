- Произошло самое настоящее чудо! – говорит счастливая мама полуторагодовалого Сережи Сергеева из Барнаула Татьяна. Сбор для жизненно необходимого препарата от спинальной мышечной атрофии для ее сына закрыт!Почти год потребовался родителям мальчика, узнавшим страшный диагноз из сына (Спинальная мышечная атрофия 1 типа), чтобы закрыть сбор средств на приобретение препарата, который спасет жизнь мальчику – ZOLGENSMA. Увы, им так и не удалось фактически собрать всю сумму, но теперь это и не важно, ведь Сережа все равно получит долгожданный укол!Родители Сережи Сергеева подали заявку на участие в ежегодной лотерее от компании «Новартис». Именно она производит дорогостоящий препарат. Всего 100 ампул на весь мир и этот невероятный шанс получил наш земляк.- Мы долго думали, какие эмоции мы будем испытывать в этот момент. И вот, с замиранием в душе, радостью на сердце и слезами счастья на глазах мы говорим вам, что наш сбор закрыт! Наш сын будет жить! – говорит восторженная Татьяна Сергеева. - Спасибо вам всем. Низкий поклон нашим волонтерам они стали частью нашей семьи. Спасибо каждому, кто за это время встретился на нашем сложном пути и протянул руку помощи, и тем, кто молился вместе с нами...Родители мальчика еще до конца не осознали всего счастья, что на них свалилось, но называют это не меньше, чем чудо. Конечно, все эти долгие месяцы рядом были волонтеры и просто неравнодушные люди, но также помогали и звезды театра и кино, в том числе участник движение в помощь детям СМА «Звезда на ладошке» (Star for SMA) актер Андрей Мерзликин.- За 8,5 долгих месяцев сбора очень многие люди приходили к нам на помощь, отзывались, откликались, рассказывали о нашей беде всему свету, проводили благотворительные акции, мероприятия, лотереи, ярмарки, распространяли листовки, вешали баннеры, создавали видео и фото, распространяли информацию в соцсетях, вели переговоры с организациями и многое-многое другое, всё во благо жизни и здоровья нашего малыша. Мы не можем сейчас упомянуть всех наших дорогих помощников, но мы вас всех помним, любим и благодарим от всего сердца Спасибо, что прошли этот путь с нами, - добавляет мама мальчика.В общей сложности на лечение Сережи удалось собрать почти 16,5 млн рублей. Сергеевы приняли решение до момента, когда их сын получит заветный укол пока оставить их у себя – в современных условиях слишком большой риск. Как только это произойдет – они переведут оставшиеся средства на лечение других детей.Скорее всего, ZOLGENSMA малышу будут ставить в одной из клиник Екатеринбурга или Москвы. Предположительно, процедуру назначат на март. Сейчас Сережа находится с мамой в больнице, где на днях ему поставили второй укол препарата «Спинраза». Он также предназначен для больных СМА, но в его случае требуется пожизненная терапия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвезды кино, музыки, ТВ и спорта помогают собрать деньги на лечение тяжелобольного Сережи из БарнаулаМаленькому Сереже из Барнаула всего 1 год и 4 месяца, но у него уже диагностировано серьезное генетическое заболевание, из-за которого он слабеет с каждым днем – спинальная мышечная атрофия 1 тип (подробнее)Девочке из Барнаула с редкой болезнью требуется помощьМарусе Яценко из Барнаула с диагнозом спинальная мышечная атрофия второго типа срочно нужна помощь. Ей требуется препарат «Золгенсма», родители девочки открыли сбор средств на это лекарство (подробнее)