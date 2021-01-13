Марусе Яценко из Барнаула с диагнозом спинальная мышечная атрофия второго типа срочно нужна помощь. Ей требуется препарат «Золгенсма», родители девочки открыли сбор средств на это лекарство.– Марусе скоро исполнится три года. Препарат «Золгенсма» по протоколу вводится до 13,5 килограммов, вес Машеньки уже 12,7 килограммов, – сообщают родители девочки.СМА - это генетическое заболевание, поражающее клетки спинного мозга. Без своевременного лечения мышцы ребенка постепенно ослабевают. Сначала руки, потом ноги, спина… Заканчивается все остановкой дыхания. Однако при использовании специальных препаратов шанс на спасение есть.Ребенку можно помочь, отправив любую сумму на номер телефона мамы 89029999984 – Людмила Ивановна Панасенко.Ознакомится с полной информацией о Марусе можно на страничках соцсетей инстаграм @save_maria2018, в Контакте @save_maria_2018.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Лазарев присоединился к сбору средств на лечение тяжелобольной девочки из Барнаула Маруси ЯценкоУ нее диагностирована спинальная мышечная атрофия (подробнее)