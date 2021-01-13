За минувшие сутки в Алтайском крае произошло 19 пожаров, при которых погибли три человека. В региональном управлении МЧС призывают не забывать о соблюдении правил безопасности.Утром 12 января на одном из частных подворий села Верх-Бехтемир Бийского района произошел пожар в жилом доме. В результате случившегося погиб 42-летний мужчина. Возгорание на площади один квадратный метр ликвидировали до прибытия спасателей. Причину случившегося установят специалисты.В этот же день в районном центре Тогул также произошел пожар в частном жилом доме, унесший жизнь человека. К моменту прибытия спасателей внутри дома было задымление. Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. В результате пожара поврежден пол в комнате. На месте происшествия обнаружили погибшую 80-летнюю женщину.Еще одно ЧП произошло в Рубцовске – при пожаре в частном доме погибла 82-летняя пенсионерка. Внутри также было задымление. В течение двух минут с момента подачи первого ствола пожар полностью ликвидировали. В результате произошедшего повреждена стена в комнате и домашние вещи.Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Горняк произошел пожар, во время которого едва не погибла хозяйка частного дома. Она просто не заметила, что он горит.Всего с начала года в регионе произошло более 220 пожаров. Основными причинами возгораний стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.– Уважаемые владельцы частных домов! Обязательно проверьте исправность печей, электрооборудования и проводки.Будьте осторожны и осмотрительны. В целях обеспечения пожарной безопасности важно уделить внимание тем, кто живёт по соседству. Возможно, среди ваших соседей есть те, кому нужна помощь: социально неблагополучные семьи, инвалиды, одинокие пожилые люди. Уделите им должное внимание, не допустите трагедии! Соблюдайте правила пожарной безопасности, – призвали в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле пожарные вытащили из полыхающей квартиры мужчинуОстальные жильцы эвакуировались самостоятельно (подробнее)